VIDEO: Herľany si od vynoveného gejzíru sľubujú rozvoj turizmu

V obci Herľany v okrese Košice - okolie zrekonštruovali tamojší gejzír, ktorý teraz strieka do výšky zhruba 22 metrov z pôvodných osem metrov pred rekonštrukciou. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Herľany 17. februára (TASR) – Obec Herľany v okrese Košice – okolie si od vynoveného gejzíru sľubuje rozvoj turizmu. Gejzír, ktorý je podľa starostky obce Jany Tóthovej starý viac ako 140 rokov, prešiel v minulom roku kompletnou rekonštrukciou. Prejavilo sa to najmä na kvalite erupcie.Dala ho vynoviť Technická univerzita, keďže sa nachádza na jej pozemku. Z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu získala viac ako 183.000 eur, ďalšie zdroje predstavovali približne 9600 eur.uviedla pre TASR Tóthová.Čas erupcie preberajú od Technickej univerzity v Košiciach, ktorá ho zverejňuje na informačnej tabuli pri gejzíre. Následne ho zverejňujú na webstránke obce, aby ľudia vedeli, kedy sa majú prísť pozrieť.vysvetlila starostka.Verí, že vynovený gejzír priláka do obce viac návštevníkov a pomôže rozvoju turizmu.dodala Tóthová.Gejzír je od roku 1987 národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2002 je čakateľom na zápis do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.