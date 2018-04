VIDEO: I. Korčok otvoril výstavu Obálky prvého dňa Izraelského štátu

Na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 19. apríla 2018 v Bratislave slávnostne otvorili výstavu FDC - obálky prvého dňa Izraelského štátu pri príležitosti 25. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Izraelským štátom, 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a 70. výročia vzniku Izraelského štátu. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. apríla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) a Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry pripravili výstavu FDC (First Day Covers) – Obálky prvého dňa Izraelského štátu. V priestoroch Kongresovej sály MZVaEZ SR ju vo štvrtok otvoril štátny tajomník ministerstva Ivan Korčok.uviedol pri otvorení Korčok.Unikátna zbierka obálok tvorí jednu z najvýznamnejších súčastí ucelenej zbierky Múzea židovskej kultúry a popri známkach s významnými osobnosťami, kultúrnymi pamiatkami, flórou a faunou Izraela obsahuje aj spoločnú slovensko-izraelskú emisiu poštových známok s tematikou židovskej kultúry na Slovensku. Expozícia, ktorá formou faksimile ponúka unikátny náhľad do bohatej zbierky Múzea židovskej kultúry, je zároveň pripomienkou 25. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi SR a Izraelom, zároveň 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a 70. výročia vzniku Izraelského štátu. Výstava potrvá do 11. mája 2018.povedal pre TASR riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan.