VIDEO: Japonská spoločnosť preinvestuje v Košiciach 60 miliónov eur

Na snímke zľava minister hospodárstva SR Peter Žiga, viceprezident MinebeaMitsumi Inc. Šigeru Moribe, premiér SR Robert Fico a generálny riaditeľ Minebea Slovakia s.r.o Jörg Hoffmann počas slávnostného začiatku výstavby moderného závodu japonského koncernu MinebeaMitsumi v Košiciach 5. mája 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 5. mája (TASR) – Japonský koncern MinebeaMitsumi postaví v Košiciach závod, ktorého výroba bude zameraná na strojárenský a elektrotechnický priemysel. Investícia dosiahne najmenej 60 miliónov eur, čo je jedna z najvýznamnejších podnikateľských aktivít v regióne. Prácu si v ňom nájde 1100 ľudí. Závod by mal začať vyrábať v prvom štvrťroku budúceho roka. Firma požiadala o štátne stimuly, žiadosťou sa bude zaoberať vláda v krátkom čase.Košický závod spoločnosti MinebeaMitsumi má byť najmodernejším európskym výrobcom mechatronických pohonných zariadení a elektromotorov pre priemyselné účely vrátane automobilového priemyslu, ako aj špeciálnych elektromotorov a elektromechanických výrobkov. Nový výrobný závod vyrastie v priemyselnom parku pri ceste smerom k medzinárodnému letisku na ploche 50.000 štvorcových metrov. Počíta sa aj s možnosťou rozvoja v druhej fáze výstavby.Podnik bude vybavený modernými automatickými a poloautomatickými výrobnými linkami. Košický závod sa bude okrem výroby koncentrovať aj na vývoj špeciálnych elektromotorčekov, pohonných systémov, snímačov a ďalších komponentov. Produkty nájdu odbyt hlavne v automobilovom priemysle, a to najmä na európskom trhu.Začiatok výstavby slávnostne odštartovali dnes. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vyzdvihol rozhodnutie investora, že prišiel na východ Slovenska. Za vzácnosť tejto investície považuje to, že prichádza do tohto prostredia nový segment a že dochádza aj k spolupráci s Technickou univerzitou Košice. Vláda víta, že sa tu bude realizovať aj výskum a inovácie.vyhlásil Fico.Investícia v Košiciach je vysoká, preto vláda bude hovoriť s japonskou firmou aj o investičnom stimule vo výške 20 miliónov eur. V krátkom čase by mali dohodnúť štruktúru pomoci, koľko bude predstavovať hotovostná platba a v akom objeme budú iné formy - podpora vytvorených pracovných miest, daňové úľavy.Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) doplnil, že vláda musí riešiť nielen tvorbu pracovných miest a investície, ale aj s tým súvisiacu infraštruktúru.priblížil. Počíta sa pritom aj s investíciou zo strany štátu.Slovensko súperilo o túto investíciu s Českou republikou, Poľskom a Rumunskom. Generálny riaditeľ MinebeaMitsumi na Slovensku a pre región Európa Jörg Hoffmann vyzdvihol dobrú a odbornú komunikáciu s predstaviteľmi vlády, SARIO-m aj Technickou univerzitou Košice. Predchádzala tomu návšteva ministra hospodárstva a primátora Košíc v Japonsku, kde slávnostne podpísali memorandum o spolupráci.Spoločnosť Minebea vznikla v roku 1951 a venovala sa výrobe malých guľôčkových ložísk. Aktuálne má 59 obchodných miest v 16 krajinách sveta a vo všetkých svojich závodoch zamestnáva 100.000 pracovníkov.