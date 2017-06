Video: Má na tvári krásny úsmev, flirtoval Trump s novinárkou a prerušil aj rozhovor s írskym premiérom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

WASHINGTON 28. júna (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump skladal v stredu v Oválnej pracovni Bieleho domu komplimenty írskej novinárke. Nakrátko dokonca prerušil aj telefonát s novým írskym premiérom Leom Varadkarom, informuje agentúra Associated Press.Obeťou Trumpovho záujmu sa stala Caitriona Perry, washingtonská spravodajkyňa írskej televízie RTE News.Počas telefonátu s Varadkarom, v ktorom mu Trump zagratuloval k zvoleniu do funkcie premiéra, prezident náhle prerušil rozhovor a spýtal sa novinárky, odkiaľ pochádza. Neskôr sa o nej zmienil aj Varadkarovi. "Má na tvári krásny úsmev, takže by som sa stavil, že s vami zaobchádza dobre," povedal Trump írskemu premiérovi.Novinárka video z udalosti zdieľala na sociálnych sieťach a príhodu označila za "bizarný moment".