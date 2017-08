VIDEO: Na koncerte Pocta slobode dnes vystúpia Rottrová či Fragile

Skupina Fragile Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. augusta (TASR) - Na bratislavskom hrade Devín sa dnes podvečer uskutoční v poradí deviaty ročník koncertu Tribute to Freedom - Pocta slobode. Účinkovať budú známe osobnosti českej a slovenskej hudobnej scény Marie Rottrová s orchestrom, Václav Neckář so skupinou Bacily a vokálna skupina Fragile.Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania, 49. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy a 28. výročia pádu Železnej opony.Koncert Tribute to Freedom na hrade Devín je už od roku 2009 neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského diania v Bratislave, s presahom na celé Slovensko. Už samotné miesto koncertu - Hrad Devín je jedným z najimpozantnejších historických miest strednej Európy. Táto mohutná dominanta je nielen symbolom základov slovenskej histórie, ale svojím významom siaha až do celoeurópskych súvislostí. Už v dávnoveku tu sídlili Kelti, po nich prišli Rimania a od ôsmeho storočia to je jeden z najvýznamnejších slovanských hradov. Po skončení druhej svetovej vojny priamo pod ním prebiehala železná opona.