VIDEO: NEBESKÍ NIČITELIA: Nad hlavami nám krúži vesmírna hrozba

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zverejnil nedávno zaujímavé video. Zachytáva tisíce vesmírnych objektov, ktoré krúžia v našej slnečnej sústave.





Vypočítajte si katastrofu

Projekt s označením NEOWISE opätovne spustili 13. decembra 2013. Jeho cieľom je monitorovanie telies, ktoré sa pohybujú v našej slnečnej sústave a mohli by byť hrozbou pre našu planétu.Počas štyroch rokov zbieral výkonný teleskop informácie a niekoľkokrát detailne „naskenoval“ oblohu, pričom sa mu podarilo zachytiť 29 375 vesmírnych telies, uvádza sa v správe NASA Teleskop „prečesával“ oblohu v štyroch infračervených pásmach. Hľadal asteroidy aj kométy, ktoré sa priblížili k Zemi a neboli doposiaľ zaznamenané.Väčšinu zo zaznamenaných objektov tvoria tie, ktoré sa pohybujú v pásme asteroidov medzi planétami Mars a Jupiter a na videu sú vyznačené sivou farbou. Žlté bodky znázorňujú kométy. Najzaujímavejšie telesá na videu sú označené zelenou farbou. Ide o tzv. blízkozemské telesá.„Vďaka moderným ďalekohľadom sa v posledných rokoch zvýšila miera pozorovaných objektov,“ uviedla v správe NASA z februára tohto roka manažérka projektu NEO Kelly Fastová a dodáva, že hoci „sledujeme viac ako 8000 z väčších asteroidov, i napriek tomu existuje predpoklad, že okolo našej planéty stále lieta takmer dvojnásobné množstvo. Zatiaľ ale nie sú odhalené.“Začiatkom februára 2018 preletel okolo Zeme asteroid s označením 2018 CB, ktorého veľkosť sa pohybovala okolo 15 – 40 metrov. V astronomickom meradle sa k nám dostal do pomerne malej vzdialenosti, čo je však ešte šokujúcejšie, vedci ho objavili iba pár dní pred jeho preletom okolo našej planéty.Americký astrofyzik a uznávaný odborník na vesmírne impakty H. Jay Melosh vytvoril spoločne so svojimi kolegami z arizonskej univerzity zaujímavý program. Interaktívne webové stránky dokážu sformulovať, aké následky by mala pre našu planétu zrážka s asteroidom či kométou.Aby ste si vypočítali vlastný katastrofický scenár, potrebujete v programe zadať niekoľko parametrov: priemer telesa, rýchlosť, uhol dopadu, povrch miesta dopadu a vzdialenosť od impaktu.„Toto nie je komiks, ani počítačová hra, následky stretu sú vymodelové podľa rôznych zdrojov. Od jadrových testov až po zemetrasenia. Pomocou najmodernejšej technológie dokážeme vytvoriť presný opis možných následkov“, uviedol Melosh v dokumentárnom seriály s názvom Tajomný vesmír.