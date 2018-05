Video: Nestville Open Fest prezradil všetky hviezdy programu. Kryštof vystúpi s čerstvou novinkou

Novinka kapely Kryštof

BRATISLAVA 9. mája - Multižánrový dvojdňový festival Nestville Open Fest, ktorý sa už siedmykrát koná v Nestville Parku v obci Hniezdne svoje brány toho roku otvorí v dňoch 22. a 23. júna. Už teraz je jasné, že svojich návštevníkov nesklame ani tentoraz.Organizátori zverejnili kompletný program, ktorý je nabitý slovenskými a zahraničnými hviezdami. Okrem avizovaných star, ako je skupina Rednex, Rytmus, DJ Mairee, Cigánski Diabli, Komajota, Medial Banana, Iné Kafe, Lukáš Adamec, NocAdeň sa o nezabudnuteľnú atmosféru podujatia postarajú aj ďalšie hviezdy.Medzi zlaté klince zaujímavého hudobného programu bude patriť určite skupina Kryštof. Českí hitmakery sa tešia mimoriadnej popularite i na území Slovenska. Ich posledná skladba Zůstaň tu se mnou (Za sny) aktuálne kraľuje nie len v českých, ale i v našich rádiách„My máme takú slovenskú kométu, ktorá vyštartuje. Predtým to bol Obchodník s deštěm, potom to bola Cesta, následne Ty a já a Zostaň tu se mnou. Vždy raz za dva- tri roky sa objaví niečo, čo nás tu vystrelí a čo sa zapáči rádiovým dramaturgom. Nás to samozrejme veľmi teší, pre nás je to super. Umožňuje nám to občas sem prísť si zahrať,“ vyjadril sa spevák zoskupenia Kryštof Richard Krajčo.





Kryštof tento rok na našom území absolvuje len tri koncerty. Na jeseň vlastný akustický koncert v našom hlavnom meste, leto bude patriť festivalom. Okrem letného vystúpenia na západe Slovenska sa bude jeden z koncertov odohrávať práve na Nestville Open Feste. Obľúbený interpret od našich západných susedov publiku zahrá i novú pesničku, ktorú hudobníci spolu s videoklipom fanúšikom predstavili uplynulý víkend.



„V nedeľu sme zverejnili tretí singel z výberového albumu 25 Best Of. Volá sa Naviděnou. Klip k piesni vznikal na Strahove , tam sme odohrali dva narodeninové koncerty. Zostrihali sme si ich a urobili z nich peknú spomienku, aby sme na to, že na náš koncert prišlo 70 000 ľudí, nikdy nezabudli,“ priblížil motív videoklipu sympatický leader kapely.

Peter Bič Project valcuje rádiový éter

Zaznie aj Vidiečan a O maňo

Spolupráca Karla Gotta s No Name

Návštevníci Nestville Open Festu sa môžu tešiť i na kapelu, ktorá od výmeny speváčky opäť valcuje rádiový éter. Reč je o jedinej slovenskej skupine, ktorá bodovala i v zahraničných hitparádach - Peter Bič Project. Prvý singel z ich nového albumu Dream – Where Did You Go ovládol minulé leto všetky rádiá a porazil i zahraničné hity.Niekoľko týždňov bol jednotkou rádioveho Air play. Druhý singel z albumu Skúšame sa nájsť kapela prekvapivo ponúkla v slovenčine. Od novembra sa drží na popredných priečkach hranosti a úspešne nadviazal na štart ich novej éry.Peter Bič Project nezaháľa a ešte pred začiatkom leta plánuje zverejniť nový samostatný singel. „Cítime, že slovenčinou sa krajanom približujeme ešte o čosi viac. Skúšame sa nájsť bola fanúšikmi prijatá nad naše očakávania. Na slovenskú nôtu sme stále naladení a môžem prezradiť, že naša novinka bude opäť v našom rodnom jazyku,“ prezradil leader kapely Peter Bič.Diváci veľkolepého hudobného podujatia budú mať v Hniezdnom možnosť medzi prvými počuť pripravovaný singel aj naživo! „Na Nestville Open Feste sme si už zahrali počas pilotného ročníka toho času ešte v pôvodnej zostave. Tentoraz sa v Hniezdnom predstavíme s novou speváčkou Victoriou, ale i kompletne vynoveným soundom a programom,“ dodal sympatický gitarista.Svoje slávne hity príde zaspievať i slovenská poprocková skupina Vidiek. O vynikajúcu náladu sa postarajú ich piesne ako Vidiečan, Nechajte si ju, Tisíc divov, možno aj viac, O maňo a iné, ktoré sú už v podstate našim folklórom a zľudoveli.„Som rád, že máme na Slovensku stále viac kvalitných hudobných festivalov a Nestville Open Fest je určite jedným z nich. Držíme palce aj v tomto ročníku a tešíme sa do Hniezdneho,“ hovorí o účasti na podujatí spevák Ján Kuric.S novým albumom, ktorého vydanie je na spadnutie sa môže pochváliť tiež slovenská rocková skupina Metropolis. Kapela sa stala miláčikom nielen verejnosti, ale i kritikov, čo potvrdzujú aj jej ocenenia v anketách Slávik a Aurel. Skupina novú štúdiovku po prvýkrát predstaví práve na Nestville Open Feste.Z dielne tejto kapely ide už o štvrtý nosič a na rozdiel od predošlých bude celý v slovenčine. Zoskupenie zo Serede pod taktovkou Jimiho Cimbalu však okrem noviniek návštevníkom v Hniezdnom ponúkne počas takmer hodinového vystúpenia i kultové skladby ako Mlyny, O Červenej Čiapočke či Fly.„Na východ sa celkovo vraciame vždy veľmi radi, pretože práve tu máme svoju najsilnejšiu fanúšikovskú základňu. Koncerty sú tu vždy neopakovateľné a publikum vždy top. Dúfame, že ani teraz tomu nebude inak,“ teší sa gitarový mág Jimy Cimbala, ktorého tvár i zvuk gitary tiež poznať z úspešných televíznych projektov.Usporiadateľ Line-up rozšíril o ďalšie zvučné meno, ktorým bezpochyby poteší hip-hopovú komunitu. Piatkové pódium bude patriť aj Majkovi Spiritovi, člen skupiny H16, ktorý v minulosti získal 2 ocenenia v ankete Slávik - objav roka a cenu za najlepší videoklip roka a bol víťazom ocenenia MTV Europe Music Awards v kategórii Best Czech and Slovak Act.Spirit je jedným z mála rapperov, ktorí sa neboja povedať svoj názor. Svojim najnovším singlom Chceme pravdu priamo kritizuje súčasný systém a reaguje na udalosti, ktoré otriasli Slovenskom. Jeho fanúšikovia určite budú poznať hity ako Boh Jediný, Primetime, Zbojník či duet s Celeste Buckingham I Was Wrong.Súčasťou skvele namiešaného hudobného kokteilu je aj najúspešnejšia slovenská kapela v Čechách No Name, ktorá však boduje i u nás. Ich kultové hity ako Žily, Ty a Tvoja sestra či Ďakujem že si pozná asi každý Slovák. Najnovšie sa môžu pochváliť úspešnou spoluprácou s Karlom Gottom.Duetom s českým majstrom Kto dokáže vzdala kapela No Name poctu všetkým kreatívnym ľuďom. „Na Nestville Open feste sme ešte nehrali, o to viac sa na túto chvíľu tešíme. Stačí už len prísť, my dôjdeme určite,“ odkázal hlas kapely Igor Timko.Vystúpeniami hviezdnych interpretov však zábava v Nestville Parku ani zďaleka nekončí. Nezabudnuteľná atmosféra bude pokračovať aj vďaka diskotékam, ktoré budú trvať od večera do skorých ranných hodín nasledujúcich dní.V piatok je pre návštevníkov pripravený hangár Europa2, kde sa bude odohrávať diskotéka Dance eXXtravaganza naladená na tanečný sound. Predstavia sa známi majstri mixov DJ Milan Lieskovský, DJ Drahosh, DJ Stanley, DJ Johnny de City, DJ Mike Saxi a to všetko za súčinnosti moderátorov Europa2.V sobotu hangár rádia Vlna ponúkne Oldies párty s najväčšími hitmi preverenými časom od 60-tich rokov po začiatky 90-tich rokov, ktoré bude mixovať DJ rádia Vlna. Ani počas soboty nebudú chýbať moderátori tohto rádia, ktorí zábavu ešte vygradujú. V priebehu oboch dní bude počas dňa v hangári k dispozícii kino, kde sa uskutoční premietanie filmov.