VIDEO: O kreslo predsedu Trenčianskeho kraja zabojuje Š. Škultéty

Trenčín 29. júna (TASR) – O post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa bude v novembrových regionálnych voľbách uchádzať ako nezávislý kandidát aj primátor kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice Štefan Škultéty. Kandidatúru oznámil dnes. Škultéty so svojím tímov zostaví aj kandidátku 10 až 15 nezávislých poslancov.“ povedal Škultéty.Ako dodal, spolu so svojím tímom postavia 10 až 15 kandidátov na poslancov, ktorí sú a budú politicky nezávislí, úspešní vo svojich profesiách, so skúsenosťami a odhodlaním.zdôraznil Škultéty.Podľa neho nastal čas, aby mal Trenčiansky samosprávny kraj nezávislého predsedu.pripomenul Škultéty.