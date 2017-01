VIDEO: O obmedzení hazardu v Bratislave sa rozhodne vo februári

Ilustračná snímka Foto: TASR/ Štefan Puškáš Foto: TASR/ Štefan Puškáš

Bratislava 16. januára (TASR) – O obmedzení hazardu v Bratislave rozhodnú mestskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí. Informoval o tom dnes primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal s tým, že sa ukončila kontrola všetkých 136.139 odovzdaných podpisov pod petíciu za zákaz hazardu v meste.priblížil primátor.Na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bude 16. februára, tak predloží návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré by malo po jeho schválení obmedziť hazard v Bratislave. Na to, aby bola petícia úspešná, bolo potrebné najprv získať podpisy od 30 percent dospelých Bratislavčanov, čo je asi 106.000 obyvateľov. Národná rada SR však v novembri 2016 prijala novelu zákona o hazardných hrách, ktorou sa upravilo kvórum a v Košiciach i v Bratislave stačí, ak petíciu podpíše 15 percent obyvateľov nad 18 rokov.Po schválení a vydaní VZN sa od dátumu jeho účinnosti nebudú podľa primátora vydávať nové licencie na prevádzkovanie hazardných hier na území hlavného mesta.vysvetlil Nesrovnal. Podľa zákona o hazardných hrách teraz Bratislava udelí individuálnu licenciu žiadateľovi, ktorý predloží úplnú žiadosť a preukáže splnenie podmienok ustanovených zákonom.tvrdí bratislavský magistrát. Petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste spustil v máji 2015 primátor Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Organizátori petície poukázali, že prevádzok s hazardnými hrami je v Bratislave viac ako lekární. Ako uviedli, v meste je 232 herní, 588 výherných prístrojov a 2177 videoherných automatov. Oproti tomu sa tu nachádza zhruba 219 lekární.Petíciu, ktorú podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, odovzdali následne v júni 2016 do podateľne magistrátu. V auguste 2016 bratislavská samospráva zistila, že jej chýba 3039 z 8018 hárkov z odovzdanej petície. Primátor toto zmiznutie doteraz nevysvetlil a odkazuje na orgány činné v trestnom konaní, ktoré sa prípadom, po podaní trestného oznámenia zo strany primátora či niektorých poslancov, zaoberajú.Asociácia zábavy a hier predpokladala, že Bratislava nevyzbierala dostatočné množstvo podpisov, a teda 30 percent, ako pôvodne vyžadoval zákon a približne 106.000 podpisov mesto nemá.vysvetlila hovorkyňa asociácie Dominika Lukáčová.Od začiatku podľa nej asociácia spochybňuje platnosť petície a formu, ako bola predložená, zberaná a čo bolo jej obsahom.uviedla.