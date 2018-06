Video: Paul McCartney prekvapil fanúšikov tajným koncertom v Liverpoole

James Paul McCartney *

* je jedným z najslávnejších hudobníkov všetkých čias. Členom spomínanej kapely The Beatles bol v rokoch 1960 až 1970. Slávna štvorka, ako kapelu prezývajú, vo Veľkej Británii nahrala a vydala dvanásť štúdiových albumov.



Po jej rozpade pôsobil do roku 1981 v skupine Wings, v ktorej hrala aj jeho zosnulá manželka Linda McCartney. Je tiež členom dua The Fireman, s ktorým vydal tri albumy. McCartney má na konte šestnásť sólových štúdioviek. Dva razy ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy, v roku 1988 ako člena The Beatles a o jedenásť rokov neskôr aj ako sólového umelca. Zahral si v snímkach Ťažký deň (1964) či Pomoc (1965).





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) - Anglický hudobník Paul McCartney sa v sobotu večer predstavil v jednom z barov v rodnom Liverpoole.Sedemdesiatpäťročného bývalého člena legendárnych The Beatles videli počas dňa v meste s moderátorom a hercom Jamesom Cordenom, s ktorým sa napríklad odfotil pred sochou členov skupiny.Večer zahral v bare Philharmonic. Noviny Liverpool Echo píšu, že spoločnosť SRO Audiences informovala tamojších obyvateľov, že sa môžu zúčastniť na tajnom koncerte svetovej hviezdy v bare Philharmonic. Fanúšikovia a fanúšičky, ktorým sa podarilo dostať na vystúpenie, zaplavili sociálne siete nadšenými komentármi.