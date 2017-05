VIDEO: Po novom železničnom moste v Trenčíne prešiel dnes prvý vlak

Screenshot z videa TASR. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 23. mája (TASR) – Po novom železničnom moste Váh v Trenčíne prešiel dnes dopoludnia prvý vlak. Most je súčasťou modernizácie železničnej trate v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá. Zhotoviteľom stavby je Združenie pod Brezinou, ktorého lídrom je spoločnosť TSS Grade. Most je dlhý 343 metrov a vlaky po ňom môžu jazdiť maximálnou rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu.Podľa generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky Martina Erdössyho sprevádzkovanie železničného mosta je jedným z dôležitých míľnikov stavby.“ povedal Erdössy.Generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filip Hlubocký skonštatoval, že dnes sme opäť o krok bližšie k rýchlejšiemu prepojeniu medzi západom a východom republiky. „doplnil Hlubocký.Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka je po cestnom moste nový železničný most kľúčovým pre Trenčín. „zdôraznil Rybníček.Pôvodný termín sprevádzkovania mosta bol na jeseň 2015, dvadsaťmesačné oneskorenie zdôvodnil generálny riaditeľ TSS Grade Dušan Chovanec viacerými aspektmi.doplnil Chovanec s tým, že celá stavba bude ukončená v auguste alebo v septembri.Nový železničný most v Trenčíne je vytvorený z dvoch samostatných mostov, pričom pravý a ľavý most je uložený na spoločných podperách. Šírka jedného mosta je 7,05 metra, výška 15,95 metra. Most bol budovaný metódou letmej betonáže a časť prvého a siedmeho poľa boli realizované na podpernej skruži. Na moste je osadených 13 oblúkových trakčných brán, každá s hmotnosťou 11,2 tony. Spolu sa na zhotovenie oboch opôr, všetkých pilierov a na nosnú konštrukciu použilo 17.300 kubických metrov betónu.