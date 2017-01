VIDEO: Pozrite si, ako si študenti merali sily v robotickej súťaži

Regionálny turnaj medzinárodnej robotickej súťaže pre deti a mládež FIRST LEGO League v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 11. januára 2017. Súťaží 18 tímov, spolu 138 detí vo veku 9 - 16 rokov, aby predviedli svoje roboty a zabojovali o postup do semifinále. Foto: TASR/František Iván Regionálny turnaj medzinárodnej robotickej súťaže pre deti a mládež FIRST LEGO League v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 11. januára 2017. Súťaží 18 tímov, spolu 138 detí vo veku 9 - 16 rokov, aby predviedli svoje roboty a zabojovali o postup do semifinále. Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 11. januára (TASR) – Deti a mládež z Košického a Prešovského kraja si dnes zmerali svoje sily v rámci regionálneho turnaja medzinárodnej robotickej súťaže v stavbe stavebníc FIRST LEGO League. V priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach súťažilo 18 tímov, spolu 138 detí vo veku 9 až 16 rokov, ktoré predviedli svoje roboty a zabojovali o postup do semifinále.Podľa organizátora podujatia z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Róberta Hajduka súťaž pozostáva zo štyroch kategórií. Jednou z nich je Robot Game, potom máme tri kategórie, ktoré sú zamerané na prezentáciu výskumného projektu, tímovú spoluprácu a vlastne dizajn robota, ktorého si žiaci postavili. "Nejde tu iba o programovanie robotov. Ide aj o tímovú spoluprácu, že ako vedia kooperovať jednotliví členovia tímov, ako si vedia rozdeliť svoje povinnosti, kto je za čo zodpovedný a ako si vedia rozdeliť svoj čas, aby to všetko stihli časovo," uviedol pre TASR Hajduk."Úlohou je z rohu stola vypúšťať robota, ktorý má naprogramované úlohy. Napríklad, jednou z misií je posunúť akvárium so žralokom na presné miesto a za to získavajú body alebo otočiť takou dojičkou postavenou z lega, aby vypadli nádoby s mliekom, respektíve nakŕmiť zvieratká a podobné veci," vysvetlil Hajduk.Témou aktuálneho ročníka bol "Animal Allies" – Zvieratá a ľudia, na ktorú nadväzuje aj zadanie výskumného projektu: Nájdite spôsob, ako sa kontakt medzi ľuďmi a zvieratami môže zlepšiť."Všetky úlohy spočívajú v tom, že nejakým spôsobom pomáhame zvieratám alebo ich kŕmime. O tejto súťaži, respektíve tejto téme vieme už od konca augusta minulého roka. Začali sme sa tým zaoberať, keď sme prišli do školy, rozdelili sme si úlohy, určili stretávacie dni a pomaly sme na tom pracovali, až sme prišli do tejto fázy," povedal člen tímu z Gymnázia Alejová 1 v Košiciach Patrik Rusnák.Víťazmi súťaže sa stalo družstvo TalentumSAP, zložené zo študentov zo škôl z Košíc a okolia a družstvo GALEJEnextgen, ktoré tvorili študenti z Gymnázia Alejová 1 v Košiciach. Víťazné družstvá sa zúčastnia stredoeurópskeho kola, ktoré sa uskutoční 4. a 5. februára v Debrecíne v Maďarsku.