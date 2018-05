VIDEO: PREMIÉR OHLÁSIL MASÍVNE INVESTÍCIE DO SLOVENSKÝCH NEMOCNÍC

Na snímke premiér SR Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie po pracovnej návšteve rezortu Ministerstva zdravotníctva SR 25. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) ohlásil doteraz najmasívnejšiu obnovu v slovenských nemocniciach. V najbližších mesiacoch by mali byť do ich technického vybavenia a priestorových podmienok nasmerované značné finančné prostriedky. Premiér to oznámil v piatok po návšteve na ministerstve zdravotníctva. S ministerkou Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) sa dohodol aj na dostavbe nemocnice Rázsochy v Bratislave, ktoré by ako najmodernejšia slovenská nemocnica mala začať slúžiť v roku 2022.