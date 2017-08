VIDEO: Premiér poveril M. Lajčáka koordináciou v otázkach jadra EÚ

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (vľavo) a minister Miroslav Lajčák (vpravo) Foto: FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí pod vedením Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) bude koordinovať činnosť ostatných ministerstiev pri prijímaní rozhodnutí, ktoré sa týkajú postavenia Slovenskej republiky pri formovaní jadra Európskej únie. Lajčáka tým dnes poveril predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).Premiér požiadal šéfa diplomacie oMinistri tak nebudú môcť v niektorých oblastiach postupovať rezortne a prihliadať iba na rezortné záujmy, prípadne na záujmy politických strán, ktoré reprezentujú, objasnil.ozrejmil Fico počas vyhlásenia na pôde rezortu zahraničia bezprostredne po schôdzke s Lajčákom.Fico ocenil výsledky nedávnej schôdzky Lajčáka s nemeckým ministrom zahraničných vecí Sigmarom Gabrielom, na ktorej bolo podpísané memorandum o štrukturálnej spolupráci. To vytvorilo platformu pre pravidelný dialóg ako na politickej, tak aj na expertnej úrovni, ktorá sa týka všetkých rezortov. „informoval Lajčák s tým, že jeho ministerstvo bude istým spôsobom zastrešovať tieto aktivity, avšak bez toho, aby malo ambíciu vstupovať do kompetencií iných rezortov.ozrejmil šéf rezortu diplomacie.Koordinácia sa dotkne aj ministerstva obrany, ktoré Fico menoval ako jeden z príkladov. Pripomenul, že slovenskú armádu čaká významná modernizácia.,“ uviedol s tým, že prvou oblasťou, kde bude môcť Slovensko preukázať hlbšiu účasť v jadre EÚ, bude oblasť vojenských spôsobilostí, pre ktorú sa otvára špeciálny program.zdôraznil premiér.Memorandum vytvára podmienky pre nastavenie systému pravidelných politických a expertných konzultácií a vzájomnej koordinácie oboch krajín na úrovni ministrov a vysokých štátnych úradníkov. Jeho podpisom krajiny oficiálne ustanovujú prehĺbený politický a expertný dialóg ako intenzívnejšiu formu spolupráce, ktorú Nemecko udržiava s niektorými vybranými krajinami.Cieľom štruktúrovaného dialógu je to, aby rezorty v pravidelných intervaloch na politickej úrovni zhodnotili, kde vidia možnosť užšej vzájomne výhodnej spolupráce. Na spolupráci sa dohodli počas aprílovej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Berlíne pri príležitosti 25. výročia podpisu základnej zmluvy medzi ČSFR a Nemeckom.