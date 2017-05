VIDEO: Prezident Vass má z tohto ročníka GLOBSEC-u najlepší pocit

Na archívnej snímke prezident GLOBSEC-u Róbert Vass. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 23. mája (TASR) – Dvanásteho ročníka konferencie GLOBSEC, ktorá začína už tento piatok, sa zúčastní najviac účastníkov doteraz - 1300 zo 70 krajín pričom podiel žien je 40 percent ku 60. Dnes o tom informoval prezident GLOBSEC Róbert Vass na tlačovej konferencii. Z tohto ročníka má najlepší pocit.uviedol.Na konferencii bude 28 panelov a 150 rečníkov, ktorí vystúpia. Otvorí ju tento piatok minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, a slovenský a poľský prezident Andrej Kiska a Andrzej Duda. Skončí sa panelom v nedeľu (28. 5.) slovenským a českým premiérom Robertom Ficom a Bohuslavom Sobotkom a prezidentom Európskej rady Donaldom Tuskom.Konferencie sa zúčastní 12 ministrov zahraničných vecí vrátane tureckého Mevlüta Čavušogla. Ďalej medzi vplyvnými hosťami bude napríklad zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Rose Gottemoellerová, predseda Európskej rady Donald Tusk, estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová či poradcovia z Bieleho domu, ktorí sú v užšom tíme amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po prvý raz sa konferencie zúčastní i predstaviteľ ruskej dumy Viačeslav Nikonov.V porovnaní s minulými rokmi bude oveľa viac účastníkov aj zo súkromného sektora, keďže podľa Vassa cítia, že zmeny, ktoré prináša súkromný sektor majú dopad aj na ekonomiku či politiku. Účastníkmi budú okrem slovenských médií i viac ako 200 predstaviteľov z tých svetových ako napríklad AP či Guardian.Hlavná téma konferencie jerespektíve v budúcnosti (Adapting (to) the Future).uviedol Vass.Zároveň zdôraznil, že konferenciu už dnes nepovažujú len za bezpečnostnú, ale posúva sa viac strategickým smerom. Tematicky je rozdelená na štyri hlavné oblasti – na štvrtú priemyselnú revolúciu, globálne zmeny a trendy, na to, či demokracia je schopná prežiť informačnú revolúciu, na budúcnosť západu a západných inštitúcii, nové prostredie a na globalizácia verzus protekcionizmus.Čestný predseda GLOBSEC Rastislav Káčer si myslí, že dnes sme svedkami toho, že svet sa dynamicky mení.zdôraznil čestný predseda, pričom je presvedčený, že demokracia a slobodný svet sú najlepším rámcom pre fungovanie.