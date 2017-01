VIDEO: Prvá tohtoročná premiéra SND je hra od P. Esterházyho

Nová budova SND Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 4. januára (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) uvedie hru Mercedes Benz, ktorú Péter Esterházy napísal v roku 2015 na objednávku Činohry SND. Jej svetová premiéra sa uskutoční 7. a 8. januára v Štúdiu novej budovy SND." na dnešnej tlačovej konferencii povedal prekladateľ a dramaturg SND Peter Kováč.Režisér Roman Polák dodal, že hľadali tému, ktorá, aj keď zo zahraničia, je zaujímavá aj pre nás.pripomenul režisér.Dej sa týka legendárneho, niekoľkostoročného rodu najvyššej uhorskej šľachty - Esterházyovcov. V epizódach jej rodinnej kroniky, ktoré sú občas tragické aj ironicko-komické, sa zjavujú slávne postavy tejto rodiny alebo osôb, ktoré s ňou boli spojené. Na scénu sa dostanú kuruci a labanci, Turci aj komunisti, Haydn aj eštebáci. Pritom z času na čas zaznie neuveriteľný, radostný i zdesený smiech speváčky Janis Joplin zo záveru jej ikonickej skladby Mercedes Benz, podľa čoho autor nazval hru.Zobrazené dejiny patria do maďarskej aj slovenskej histórie. V priebehu hry sa postavy občas pýtajú, v akej krajine sa nachádzajú a odpoveď znie: tu. Zvláštna cesta do vzdialenej i blízkej minulosti strednej Európy je okorenená duchaplným a paradoxným esterházyovským slovným humorom, pre ktorý jeho knihy dnes milujú čitatelia na celom svete.Péter Esterházy (1950-2016) v tvorbe uplatňoval novátorskú metódu dramatického písania. Hra voľne nadväzuje na Madáchovu klasickú drámu Tragédia človeka (1862), keďže v jej úvode Pán a Lucifer uzavrú novú stávku. "povie Pán podobne ako v kauze Jób. Na základe jeho slov prefíkaný Lucifer uvrhne celé generácie kniežat a grófov do víru uhorských dejín, zvlášť do pohnutých a krvavých udalostí 20. storočia. On sám sa v úlohe pokušiteľa alebo v iných maskách snaží v dejinných skúškach zlomiť mužských príslušníkov rodu a veru, občas sa mu to aj darí.Javiskovú scénu navrhol Pavel Borák, kostýmy Peter Čanecký, hudbu Lucia Chuťková. Na javisku vystupujú herci, niektorí vo viacerých úlohách: Martin Huba, Robert Roth, Ondrej Kovaľ, Ľuboš Kostelný, Dušan Jamrich, Anna Javorková, Dominika Kavaschová, Monika Potokárová, Vladimír Obšil a Ján Gallovič.