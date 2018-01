Video rozhodlo o prvom uznanom góle v Anglicku, tešil sa Leicester

Futbalista Manchesteru City Kelechi Iheanacho. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. január (TASR) - V utorňajšom opakovanom zápase anglického futbalového FA Cupu medzi Leicesterom City a Fleetwoodom Town (2:0) rozhodol o jednom z gólov videorozhodca. Presný zásah domáceho útočníka Kelechiho Iheanacha bol prvý v histórii, ktorý v Anglicku hlavný rozhodca stretnutia uznal až po vzhliadnutí videa.V 77. minúte Iheanacho prekonal zvnútra šestnástky brankára Fleetwoodu. Asistent rozhodcu však signalizoval ofsajd a hlavný arbiter požiadal o pomoc video. Po niečo viac ako minútovom prerušení hry rozhodca Jon Moss gól uznal. "Bolo to dobré, pretože išlo o dôležitý gól. Medzi rozhodnutiam bol iba krátky čas, netrvalo to dlho," povedal na margo použitia technológie v zápase tréner "líšok" Claude Puel. Informovala o tom agentúra DPA.Leicester tak postúpil do 16-finále najstaršej pohárovej súťaže na svete, kde nastúpi proti treťoligistovi Peterborough United.