Video: S novým singlom INEKAFE Sínus dopadu odletíte do vesmíru!

Páni z INEKAFE odjakživa radi robia veci po svojom. Aktuálne považujú za zaujímavé osláviť 22 rokov existenice kapely kompiláciou najsilnejších singlov zo všetkých svojich siedmich albumov a obohatia ju o úplne novú pieseň Sínus dopadu. "22 rokov je tiež okrúhle výročie svojím spôsobom, tak prečo ho neosláviť? Od predchádzajúcej Best Off-ky Najlepších 15 rockov (1995-2010) uplynulo sedem rokov. Je to rovná tretina našej existencie, preto sme sa rozhodli toto obdobie tiež zmapovať a pridať najväčšie hity z tohto obdobia k tým našim klasickým starším. Aj s pridanou hodnotou pre našich fanúšikov – novou skladbou," hovorí spevák, hudobník a autor Vratko Rohoň. Výberovka 22 svetelných rokov (Best Of) vyjde v novembri 2017 vo vydavateľstve Forza music. Obsahuje 26 skladieb vrátane hitov Nevhodný typ, Ružová záhrada, Kašovité jedlá, Vianoce, Ráno, či Právo na šťastie. Skupina na oficiálnej stránke už spustila možnosť predobjednania nosiča. Po vyjdení CD sa zároveň spustí aj digitálny predpredaj.

"22 svetelných rokov (Best Of) podporíme aj naším decembrovým turné, v rámci ktorého nás uvidíte v piatich mestách na Slovensku a v Českej Republike – v Prešove, Nitre, Prahe, Brne a v Bratislave. Tešíme sa na vás," pozýva Vratko. "Sme zvedaví ako budete spievať Sínus dopadu," dodáva.

Pieseň Sínus dopadu je prekvapivým, zaujímavým experimentom INEKAFE pre rok 2017. Vťahujúca rocková skladba plynie v strednom tempe a zrejme hneď od začiatku prekvapí všetkých skalných. Elektronický zvuk nahrávky je podporený známymi nástrojmi kapely – bicie, basgitara a gitara zachovávajú kontakt s INEKAFE ako sme ich poznali doteraz. "Kapely občas ponúknu aj pohľad do iných hudobných sfér, mimo vlastný štandard. Toto je INEKAFE roku 2017. Aj pre nás je Sínus dopadu výnimočná skladba, keďže sa pieseň pomerne dlho tvarovala, až zrazu prišla do tejto podoby a nemal som už potrebu na nej nič meniť. Pomalšie piesne na albumoch aj na koncertoch vzájomne koexistujú s tvrdšími, dopĺňajú celkovú energiu a ponúkajú tiež výlety do ľuďom neznámych komnát nášho vnímania hudby," hovorí autor hudby a textu Vratko Rohoň. Text je, podľa jeho slov, popisom hľadania lásky v nekonečnom priestore cez kozmické metafory. A prečo Sínus dopadu? "Sínus je goniometrická funkcia, ktorá (zjednodušene povedané) vyjadruje hodnotu uhla. V tomto prípade som mal na mysli uhol dopadu svetla - čoby nositeľa nádeje - na človeka. V abstraktných obrazoch spievam o tom, že koľko svetla zachytím, o to mám väčšiu nádej, že idem správne a mám odvahu pokračovať."

Videoklip s témou lásky spracovanou cez príbeh letu hlavnej postavy, muža-astronauta, do vesmíru a kontakt s civilizáciou na inej planéte je pohľadom vychyteného českého režiséra Ondřeja Urbanca tvoriaceho pod značkou ManaWorld (vytvoril videoklipy napríklad pre Hex, TataBojs, Adama Ďuricu, Rytmusa či Nebe). „Videoklip bol veľmi výpravný. Najnáročnejšie bolo zohnať kapele skafandre potrebnej veľkosti. Chalani sú totiž pomerne urastení, bubeník má takmer dva metre. Nakoniec jsme jeden museli nechať ušiť na mieru,“ popisuje Ondřej Urbanec, ktorý s kapelou nakrúcal tri dni v rôznych lokáciách.

Symbolické verejné uvedenie videoklipu Sínus dopadu do života sa bude konať v piatok 20. októbra 2017 na podujatí Vesmírny deň 2017 v prednáškovej aule Gymnázia L. Novomeského v Bratislave o 10:30. Na konferencii s voľným vstupom pre verejnosť zameranej na vesmír a vedu zahrá Vratko Rohoň unplugged niekoľko skladieb INEKAFE a prebehne krst spojený s premietnutím videoklipu. Krstným otcom bude slovenský kozmonaut Ivan Bella. Krátko po krste sa môžu fanúšikovia tešiť na autogramiádu a fotografovanie so spevákom INEKAFE.