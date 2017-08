Video: Samsung Galaxy Note8, najnovším prírastkom modelového radu Note, môžete robiť veci skutočne vo veľkom formáte

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. predstavuje Galaxy Note8, telefón novej generácie modelového radu Note určený pre tých, ktorí chcú robiť veci vo väčšom formáte. S prístrojom Galaxy Note8 spotrebitelia získavajú väčší Infinity displej, ktorý sa pritom pohodlne zmestí do jednej ruky, zdokonalené pero S Pen, ktoré im umožní komunikovať osobitejším štýlom, a doposiaľ najkvalitnejší fotoaparát1 z dielne spoločnosti Samsung, ktorý im umožní robiť snímky ohromujúcej kvality. Galaxy Note8 bol navrhnutý s ohľadom na životný štýl dnešných používateľov a ich úzke spolužitie s technológiami.

Na Slovensku bude telefón Galaxy Note8 dostupný v dvoch farebných variantoch – čiernom Midnight Black a zlatom Maple Gold, a taktiež v modifikáciách Single SIM a Dual SIM. Odporúčaná maloobchodná cena je 999 €. Telefón sa začne predávať 15. septembra 2017.

Zákazníci na Slovensku, ktorí si predbežne objednajú nový Galaxy Note8 od 23. augusta do 14. septembra prostredníctvom zapojených partnerských operátorov a maloobchodných predajcov, dostanú ako darček úplne nový Samsung DeX. Po pripojení monitora, klávesnice a myši premení Samsung DeX smartfón na plnohodnotný stolný počítač. S pomocou dokovacej stanice Samsung DeX môžu používatelia upravovať dokumenty, spúšťať prezentácie, hrať hry, komunikovať s priateľmi a prezerať si multimediálny obsah priamo z telefónu Galaxy Note8 na väčšej obrazovke pre jednoduchší, rýchlejší a inteligentnejší pracovný i osobný život. Vďaka telefónu Galaxy Note8 a dokovacej stanici Samsung DeX môžu zákazníci využívať rozšírenie možností nového užívateľského rozhrania, ktoré ešte viac zjednodušuje prístup k aplikáciám a vykonávaniu niekoľkých činností súčasne, a taktiež rozšírený ekosystém aplikácií a služieb orientovaných na produktivitu a zábavu.

„Vážime si neutíchajúce nadšenie komunity užívateľov Note. Sú pre nás stálou inšpiráciou a nový Note sme navrhli špeciálne pre nich,“ uviedol DJ Koh, prezident divízie Mobile Communications spoločnosti Samsung Electronics. „Či už sa zameriame na Infinity displej, inteligentnejšie funkcie pera S Pen alebo špičkový duálny fotoaparát, prístroj Galaxy Note8 dovoľuje užívateľom robiť veci spôsobom, aký doposiaľ považovali za nemysliteľný.“

Modelový rad Note predstavil Samsung po prvýkrát v roku 2011. Od tej doby vyrástla okolo týchto modelov komunita nadšencov, ktorí si už svoj život bez veľkého displeja, ktorý je rozpoznávacím znakom telefónov Note, a bez dotykového pera S Pen prakticky nedokážu predstaviť. Podľa prieskumu trhu zrealizovaného spoločnosťou Samsung2 uviedlo 85 percent používateľov prístrojov Note, že sa svojím telefónom radi pochvália a odporučia ho svojim priateľom, a 75 percent uviedlo, že Note je najlepší telefón, aký kedy mali.

Vychutnajte si Infinity displej, ktorý vám umožní robiť viac

Galaxy Note8 sa môže pochváliť displejom, ktorý svojou veľkosťou prekonáva všetky predchádzajúce modely Note. Vďaka tenkému telu je ale pritom telefón stále pohodlný na držanie v jednej ruke. Super AMOLED Infinity displej s 6,3-palcovou uhlopriečkou a rozlíšením Quad HD+ vám dovoľuje zobraziť viac, a o to menej ste pri používaní telefónu nútený zobrazeným obsahom listovať. Galaxy Note8 poskytuje viac priestoru pre sledovanie, čítanie, kreslenie, a stáva sa tak dokonalým telefónom pre multitasking.

Používatelia telefónov Note môžu už dlhšiu dobu využívať výhody funkcie Multi Window pre zobrazenie viacerých okien, ktorá im dovoľuje robiť viac vecí naraz. Telefón Galaxy Note8 ponúka novú funkciu párovania aplikácií App Pair, ktorá užívateľom umožňuje na okraji obrazovky vytvoriť vlastné páry aplikácií a následne jednoducho spúšťať dve aplikácie súčasne. Môžete tak napríklad sledovať video a zároveň si posielať správy s vašimi priateľmi alebo spustiť konferenčný hovor a súčasne si zobraziť údaje alebo materiály, o ktorých chcete diskutovať.

Nové spôsoby komunikácie s pomocou pera S Pen

Od svojho prvého uvedenia na trh sa pero S Pen stalo jedným z rozpoznávacích znakov telefónov Note. U modelu Galaxy Note8 ponúka pero S Pen úplne nové možnosti, ako písať, kresliť, ovládať telefón, či komunikovať s priateľmi. Pero je vybavené jemnejším hrotom, je citlivejšie na tlak3 a ponúka funkcie, ktoré užívateľom umožňujú vyjadriť sa spôsobmi, aké doposiaľ žiadny stylus ani smartfón neponúkli.

V prípadoch, kedy komunikácia prostredníctvom jednoduchého textu nepostačuje, vám funkcia Live Message pre zasielanie živých správ umožňuje jedinečným spôsobom vyjadriť svoju osobnosť a vytvárať veľavravné príbehy. Prostredníctvom telefónu Galaxy Note8 získavate možnosť zdieľať animované texty a kresby naprieč platformami podporujúcimi animované obrázky vo formáte GIF (AGIF). Ide o úplne nový spôsob, ako s pomocou pera S Pen komunikovať – môžete svojim správam dodať sviežosť a emócie, ktoré im vdýchnu skutočný život.

Funkcia Always On Display pre nepretržité zobrazenie vybraných informácií na displeji umožňuje užívateľom telefónov Galaxy udržiavať si neustály prehľad o oznámeniach bez nutnosti telefón odomykať. U modelu Galaxy Note8 je táto funkcia teraz ešte dokonalejšia. Funkcia Screen Off Memo pre vytváranie poznámok na zamknutej obrazovke vám umožní vytvoriť až sto strán poznámok okamžite po vybratí pera S Pen z telefónu, pripnúť poznámky na displej v režime Always On a priamo na tomto displeji poznámky aj upravovať.

Užívateľom, ktorí cestujú do zahraničia, alebo navštívia internetové stránky v cudzom jazyku, umožňuje zdokonalená prekladová funkcia Translate preložiť vybraný text jednoduchým pridržaním pera S Pen nad textom, po ktorom sa zobrazí nielen preklad jednotlivých slov, ale aj celých viet v až 71 jazykoch. Takto je rovnako okamžite možné prevádzať merné jednotky a cudzie meny.

Lepšie snímky s fotoaparátom telefónu Galaxy Note8, ktorý je najlepším vo svojej triede

Pre väčšinu spotrebiteľov je jednou z vecí, na ktorú sa pri kúpe nového telefónu najviac sústredia, fotoaparát. V oblasti fotoaparátov inštalovaných v mobilných telefónoch patrí Samsung k absolútnej špičke a v telefóne Galaxy Note8 sa spotrebiteľom do ruky dostáva doposiaľ najvýkonnejší fotoaparát, aký kedy smartfón ponúkal.

Galaxy Note8 je osadený dvoma zadnými fotoaparátmi s rozlíšením 12 megapixelov. Oba fotoaparáty, t.j. fotoaparát so širokouhlým objektívom a s teleobjektívom, sú vybavené optickou stabilizáciou obrazu (OIS). Či už preskúmavate nové mesto, alebo len pobiehate po dvore za domom, OIS vám umožňuje zachytiť ostrejšie snímky.

Pre náročnejšie fotografovanie podporuje telefón Galaxy Note8 funkciu Live Focus, ktorá vám umožňuje mať pod kontrolou hĺbku ostrosti nastavením efektu rozostrenia v režime náhľadu aj po odfotení snímky.

V režime Dual Capture pre duálne snímanie urobia snímku oba zadné fotoaparáty súčasne a obe snímky môžete uložiť – detailný záber urobený teleobjektívom i širokouhlý záber zachytávajúci celú scénu.

Širokouhlý objektív je vybavený senzorom Dual Pixel s rýchlym automatickým zaostrovaním, takže môžete zachytiť ostrejšie a jasnejšie snímky aj pri slabom osvetlení. Galaxy Note8 je taktiež vybavený špičkovým predným fotoaparátom s rozlíšením 8 megapixelov a inteligentným automatickým zaostrovaním, ktorý oceníte pri robení ostrých selfíčiek a pri videohovoroch.

Galaxia funkcií a služieb

Galaxy Note8 vychádza z dedičstva výrobkov radu Galaxy – kolekcie jedinečných funkcií a možností, ktoré spolu novo definovali novú mobilnú skúsenosť:

Odolnosť voči vode a prachu: Pred štyrmi rokmi Samsung predstavil prvé vodeodolné zariadenie Galaxy. A dnes si môžete svoj Note a S Pen s odolnosťou voči prachu a vode (IP684) vziať takmer hocikam. Môžete dokonca aj písať na vlhký displej.

Rýchle bezdrôtové nabíjanie: Pred dvoma rokmi sme predstavili prvé zariadenie Galaxy s bezdrôtovým nabíjaním. Galaxy Note8 podporuje najmodernejšie možnosti bezdrôtového nabíjania, takže svoj prístroj môžete rýchlo a pohodlne nabiť5 bez toho, že by ste museli bojovať s portami alebo drôtmi.

Zabezpečenie: Galaxy Note8 ponúka celý rad možností biometrickej autentizácie – vrátane snímania očnej dúhovky a odtlačku prsta. Samsung Knox 6 poskytuje zabezpečenie spĺňajúce parametre obranného priemyslu, a to ako na hardvérovej tak na softvérovej úrovni, a vďaka zabezpečenej zložke (Secure-Folder) uchováva oddelene vaše osobné a pracovné údaje.

Galaxy Note8 ponúka celý rad možností biometrickej autentizácie – vrátane snímania očnej dúhovky a odtlačku prsta. Samsung Knox poskytuje zabezpečenie spĺňajúce parametre obranného priemyslu, a to ako na hardvérovej tak na softvérovej úrovni, a vďaka zabezpečenej zložke (Secure-Folder) uchováva oddelene vaše osobné a pracovné údaje. Nekompromisný výkon: S 6 GB RAM, 10nm procesorom a rozšíriteľnou pamäťou (až na 256 GB) máte k dispozícii výkon, ktorý potrebujete na surfovanie po internete, streamovanie, hranie hier a k súbežnému vykonávaniu viacerých úloh.

S 6 GB RAM, 10nm procesorom a rozšíriteľnou pamäťou (až na 256 GB) máte k dispozícii výkon, ktorý potrebujete na surfovanie po internete, streamovanie, hranie hier a k súbežnému vykonávaniu viacerých úloh. Inovatívna mobilná skúsenosť: Samsung DeX vám umožní pracovať s telefónom rovnako, ako na stolnom počítači. Súbory môžete ponechať vo svojom zariadení, na cestách môžete robiť svoju prácu a keď budete potrebovať ešte väčšiu obrazovku, môžete použiť Samsung DeX. Galaxy Note8 zahŕňa hlasového asistenta Bixby7, ktorý vám umožní používať telefón inteligentnejšie; učí sa od vás, postupom času sa zdokonaľuje, a pomôže vám tak urobiť viac práce. Mobilný výkon, produktivita a zabezpečenie pre podniky Vďaka pokročilým funkciám, ktoré zvyšujú výkon, produktivitu a zabezpečenie pre celý rad priemyselných odvetví, a zjednodušujú tak spôsob práce, posúva Galaxy Note8 obchodné inovácie na ďalšiu úroveň:

Vylepšený S Pen pre firmy: S Pen umožňuje profesionálom robiť to, čo iné smartfóny nedokážu, napr. diskrétne robiť poznámky pomocou funkcie Screen Off Memo, alebo rýchlo vkladať komentáre do dokumentov a popisovať fotografie.

S Pen umožňuje profesionálom robiť to, čo iné smartfóny nedokážu, napr. diskrétne robiť poznámky pomocou funkcie Screen Off Memo, alebo rýchlo vkladať komentáre do dokumentov a popisovať fotografie. Bezdotyková autentizácia: Galaxy Note8 ponúka profesionálom možnosť snímania očnej dúhovky – napríklad odborníkom v zdravotníctve, stavebníctve alebo príslušníkom bezpečnostných zložiek, ktorí sa môžu ocitnúť v situácii, kedy budú potrebovať odomknúť telefón, bez potreby potiahnuť prstom cez displej alebo sňať odtlačok prsta.

Galaxy Note8 ponúka profesionálom možnosť snímania očnej dúhovky – napríklad odborníkom v zdravotníctve, stavebníctve alebo príslušníkom bezpečnostných zložiek, ktorí sa môžu ocitnúť v situácii, kedy budú potrebovať odomknúť telefón, bez potreby potiahnuť prstom cez displej alebo sňať odtlačok prsta. Vylepšené možnosti rozhrania DeX: Galaxy Note8 podporuje rozhranie Samsung DeX pre tých, ktorí potrebujú v začatej práci na mobilnom zariadení bezproblémovo pokračovať na stolnom počítači – či už sú v teréne, v kancelárii alebo doma. Naša pokračujúca snaha o zabezpečenie bezpečnosti Samsung stojí aj naďalej v čele úsilia o zaistenie bezpečnosti batérií v elektronických zariadeniach. Batéria používaná v Galaxy Note8 prešla osembodovou kontrolou bezpečnosti, ktorá je najprísnejšia v celom odvetví. „So spoločnosťou Samsung úzko spolupracujeme na dosiahnutí významného pokroku vo vedeckých postupoch pre hodnotenie bezpečnosti a kvality smartfónov. Galaxy Note8 úspešne prešiel radom prísnych skúšok testujúcich bezpečnostnú kompatibilitu elektronického zariadenia a batérie. Tešíme sa na pokračovanie nášho strategického partnerstva so spoločnosťou Samsung, ktorého cieľom je prispieť k zaisteniu bezpečnosti elektronických zariadení pre všetkých spotrebiteľov,“ vyhlásil Sajeev Jesudas, prezident spoločnosti UL International. Ďalšie informácie o Galaxy Note8 získate na internetových stránkach http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy nebo www.samsung.com/galaxy. Samsung Galaxy Note8 – technické špecifikácie telefónu

Galaxy Note8 Displej 6.3-palcový Super AMOLED s rozlíšením Quad HD+, 2960x1440 (521 ppi) * Obrazovka meraná uhlopriečne ako celý obdĺžnik bez odpočítania zaoblených rohov. * Východzie rozlíšenie je Full HD+; je ho ale možné v nastavení zmeniť na Quad HD+ (WQHD+) Fotoaparát Zadný: Duálny fotoaparát s duálnym optickým stabilizátorom obrazu (OIS) - širokouhlý: 12MP Dual Pixel AF, F1.7, OIS - teleobjektív: 12MP AF, F2.4, OIS - 2x optický zoom, 10x digitálny zoom Predný: 8MP AF, F1.7 Telo 162,5 x 74,8 x 8,6 mm, 195 g, IP68 (S Pen: 5,8 x 4,2 x 108,3 mm, 2,8 g, IP68) * Odolnosť voči prachu a vode je hodnotená stupňom krytia IP68. Na základe testov realizovaných ponorením do sladkej vody do hĺbky 1,5 m na dobu až 30 minút. Aplikačný procesor Osemjadrový (2,3GHz štvorjadrový + 1,7GHz štvorjadrový), 64bitový, 10nm procesor * Môže sa líšiť podľa trhov a mobilných operátorov. Pamäť 6 GB RAM (LPDDR4), 64 GB * Môže sa líšiť podľa trhov a mobilných operátorov. * Veľkosť užívateľskej pamäti je menšia než celková kapacita pamäti, pretože časť úložiska využíva operačný systém a softvér vykonávajúci rôzne funkcie zariadenia. Skutočná veľkosť užívateľskej pamäti sa bude líšiť podľa operátora a po aktualizácii softvéru sa môže zmeniť. SIM karta Single SIM: jeden slot pre Nano SIM a jeden slot pre microSD (až 256 GB) Hybridný Dual SIM: jeden slot pre Nano SIM a jeden slot pre Nano SIM alebo MicroSD (až 256 GB) * Môže sa líšiť podľa trhov a mobilných operátorov. Batéria 3 300 mAh Bezdrôtové nabíjanie kompatibilné so štandardmi WPC a PMA Rýchle nabíjanie kompatibilné so štandardom QC 2.0 OS Android 7.1.1 Siate LTE kat. 16 * Môže sa líšiť podľa trhov a mobilných operátorov. Konektivita Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024 QAM Bluetooth® v 5.0 (LE až 2 Mbps), ANT+, USB typ C, NFC, navigácia (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) *Pokrytie systémov Galileo a BeiDou môže byť obmedzené. Platby NFC, MST Senzory Akcelerometer, barometer, čítačka odtlačkov prstov, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallov senzor, senzor tepu, senzor blízkosti, RGB svetelný senzor, snímač očnej dúhovky, snímač tlaku Overovanie Typ uzamknutia: Gesto, PIN kód, heslo Biometrické typy uzamknutia: Snímač očnej dúhovky, snímač odtlačkov prstov, rozpoznanie tváre Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

_________________________________________________________________________

1 V porovnaní s Galaxy S8 a Galaxy S8+.

2 Na základe internetového prieskumu medzi vlastníkmi smartfónov, ktorý realizovala spoločnosť Edelman Intelligence od 21. júla do 2. augusta 2017 prostredníctvom ankiet, ktorých sa zúčastnilo 3 949 vlastníkov smartfónov starších 18 rokov z USA, Veľkej Británie, Singapuru, Južnej Kórei a Číny.

3 V porovnaní s Galaxy Note5.

4 Vodeodolný až do hĺbky 150 cm po dobu až 30 minút; po namočení z prístroja opláchnite nečistoty a nechajte ho uschnúť.

5 K rýchlemu nabíjaniu je potrebné použiť nabíjačku kompatibilnú so štandardmi Adaptive Fast Charging (AFC) alebo Quick Charge 2.0. Testované v laboratórnych podmienkach. Výsledky sa môžu líšiť. Spotreba batérií závisí od rôznych faktorov, medzi ne patrí konfigurácia siete, intenzita signálu, prevádzková teplota, používané funkcie, vibračný režim, nastavenie podsvietenia, používanie internetového prehliadača, množstvo volaní, spôsob práce s aplikáciami využívajúcimi hlasové funkcie a dáta a spôsob používania ďalších aplikácií.

6 Knox je označenie pre zariadenie Samsung s otestovaným zabezpečením, ktoré je špeciálne nakonfigurované so zreteľom na firemné použitie. Informácie o zariadeniach Samsung Knox nájdete na internetovej stránke www.samsung.com/us/knox.

7 Dostupnosť funkcií hlasového asistenta Bixby sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Hlasový asistent dokáže rozpoznať americkú angličtinu a kórejčinu. Nedokáže však rozpoznať všetky akcenty, dialekty a výrazy. Rozsah služby sa môže líšiť podľa krajiny alebo operátora. Hlasové príkazy fungujú u vybraných aplikácií spoločnosti Samsung a tretích strán, ktorých počet neustále rastie; zoznam kompatibilných aplikácií nájdete v aplikácii Bixby v sekcii „Apps with Voice“.

* Všetky funkcie, vlastnosti, špecifikácie a ďalšie informácie, ktoré sú v tomto dokumente uvedené a týkajú sa výrobkov, okrem iného vrátane informácií o výhodách, dizajne, cene, súčiastkach, výkone, dostupnosti a funkciách výrobku, sú nezáväzné a môžu sa bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.