VIDEO: Skupina Biffy Clyro nakrútila klip k piesni Re-Arrange

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. januára (TASR) - Skupina Biffy Clyro vsadila pri výbere ďalšieho singla na pomalú baladu. Na konci roka 2016 zverejnila video k piesni Re-Arrange z aktuálneho albumu Ellipsis.Najväčšou silou Biffy Clyro sú ich koncerty. Sú hlučné, euforické, nespútané. Energiu živých vystúpení dokáže trio zo Škótska preniesť aj na štúdiovú nahrávku a to je devíza, ktorú majú. A navyše vedia napísať aj pôsobivú pomalú pesničku. Na Britských ostrovoch už štvrtý singel Re-Arrange zaradili do rádiových playlistov.Skupina Biffy Clyro vznikla v roku 1995 v škótskom Kilmarocku, v trojčlennej zostave hrajú Simon Neil (gitara), James Johnston (bas) a Ben Johnston (bicie). V júni 1999 vydali debutový singel Iname, do rebríčka sa však nedostal. V marci 2002 vydali debutový album Blackened Sky. V anglickej TOP 40 mali doposiaľ 16 skladieb, najúspešnejšou bola Mountains z augusta 2008, ktorá sa dostala na piate miesto. Na svojom konte majú sedem vydaných albumov, najnovší Ellipsis vyšiel v júli 2016. Najúspešnejšími sú šiesty Opposites z januára 2013 a siedmy Ellipsis, oba sa dostali na prvé miesto britského rebríčka.TASR informovala Renáta Tomášová, marketingová a promo manažérka spoločnosti Warner Music Czech Republic.