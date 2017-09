VIDEO: Skupina Elán po 20 rokoch rozospieva Trnavu

Na snímke zľava členovia skupiny Elán Jožo Ráž, Ján Baláž a Vašo Patejdl počas tlačovej konferencie skupiny pred vyvrcholením turné s názvom Živých nás nedostanú v Bratislave 21. septembra 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 21. septembra (TASR) - Mimoriadne úspešné open air turné legendárnej kapely Elán Živých nás nedostanú vyvrcholí 13. októbra na futbalovom štadióne City Aréna v Trnave. Elán bude prvým slovenským interpretom, ktorý si samostatný koncert v novej trnavskej aréne užije. Elán sa do Trnavy vráti po 20 rokoch.Turné Živých nás nedostanú začala kapela minulý rok koncertom 23. septembra 2016 v Karlových Varoch. Venované je rovnomennému aktuálnemu albumu a platni Hodina slovenčiny, od ktorej uplynulo už viac ako 30 rokov od prvého vydania. Fanúšikovia si v Trnave spolu s kapelou zaspievajú hity Zaľúbil sa chlapec, Hodina slovenčiny, Stužková, Kráľovná bielych tenisiek či Kaskadér bez peňazí. Rockeri telom aj dušou z Elánu sľubujú nevšedný zážitok pod holým nebom.Na futbalovom trávniku bude postavená open air scéna s rozmermi 45 metrov (šírka), 30 metrov (hĺbka) a 18 metrov (výška). Na tejto scéne môžu diváci očakávať 200 štvorcových metrov pohyblivých LED panelov, na ktorých budú premietané rôzne zostavy k jednotlivým skladbám. Open air scénu privezie do Trnavy spolu desať kamiónov a len na jej postavenie bude potrebných 120 ľudí. Navyše na ozvučenie bude použitý systém K1, ktorý je zárukou najvyššej kvality zvuku a patrí medzi svetovú akustickú špičku. Vôbec po prvý raz sa v playliste objaví koncertná verzia skladby Zvláštny smútok víťazov. Spolu s pripravenou projekciou divákom prinesie mimoriadne emotívny zážitok.Skupina sa predstaví v zostave Jožo Ráž (spev, basgitara), Jano Baláž (spev, gitara), Vašo Patejdl (klávesy, spev), Peter Farnbauer (gitara, spev), Ľubo Horňák (klávesy), Števo Bugala (bicie) a trojčlenná dychová sekcia Rišo Šimurka, Martin Haas a Samo Šimek.uviedol na dnešnom stretnutí skupiny s médiami Patejdl.Skupinu Elán založila v roku 1968 partia spolužiakov, 22. apríla 1970 mali prvé verejné vystúpenie. Slávnu éru potom odštartovali v roku 1981 albumom Ôsmy svetadiel. Predaj platní nakoniec prevýšil sumu 145.000, čo bol vysoký náklad. Prvá platňa bola úspešná, druhá Nie sme zlí zapísala nový rekord v Opuse. Predaj platní prevýšil sumu 284.000 nosičov. Obal platne graficky upravil Alan Lesyk. Ďalšie ich albumy Elán 3 a Hodina slovenčiny boli ešte úspešnejšie, ich predaj prekročil pol milióna výliskov.Elán je najúspešnejšou rockovou skupinou, štyrikrát po sebe, za roky 1984 až 1987, získali československého Zlatého slávika v kategórii skupiny, osemkrát po sebe, za roky 1998 až 2005, vyhrali slovenského zlatého Slávika, k tomu má Jožo Ráž dvoch zlatých Slávikov ako spevák za roky 2000 a 2001. Na ich koncert v Prahe na Letnej 20. septembra 2003 prišlo 80.000 divákov. V newyorskej Carnegie Hall koncertovali 21. septembra 2007. V októbri 2010 vydali štúdiový album s názvom Anjelská daň. V roku 2012, 2013 a 2014 odohrali koncerty na turné s názvom Best Of. Na svojom konte majú 14 štúdiových, päť anglických a skoro dve desiatky live a kompilačných albumov. V novembri 2014 vydali 14. štúdiový album s názvom Živých nás nedostanú, v septembri 2016 vyšla remastrovaná 2CD verzia tohto albumu.