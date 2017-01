VIDEO: Slovenské osobnosti si prebrali Krištáľové krídlo za rok 2016

Na snímke ocenení zľava Daniel Hevier (Publicistika a literatúra), Štefan Máj (Hospodárstvo), Palo Macho (Výtvarné umenie), manažér Andrej Glatz, ktorý získal mimoriadne ocenenie, Ondrej Vrábel (Filantropia), Dalibor Karvay (Hudba), Zuzana Mauréry (Divadlo a audiovizuálne umenie), Ladislav a Peter Škantárovci (Šport), Igor Timko (Rock Pop Jazz) , synovec Mariána Vargu Jakub Kudláč prevzal mimoriadne ocenenie a Michal Mego (Medicína a veda). Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 30. januára (TASR) – Dvanásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu si v nedeľu večer (29. 1.) na javisku Slovenského národného divadla v Bratislave počas galavečera prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2016.V jubilejnom 20. ročníku získali toto prestížne ocenenie Ondrej Vrábel za Filantropiu, bratranci Ladislav a Peter Škantárovci za Šport, spisovateľ Daniel Hevier za oblasť Publicistiky a literatúry, bankár Štefan Máj v kategórii Hospodárstvo, huslista Dalibor Karvay za oblasť Hudby, líder kapely No Name Igor Timko v kategórii Rock Pop Jazz, Michal Mego za oblasť Medicíny a vedy, výtvarník Palo Macho a herečka Zuzana Mauréry. Mimoriadne ocenenie, o ktorom rozhoduje Veľká porota Krištáľového krídla, získali jubilujúci hudobník a skladateľ Marián Varga a manažér Andrej Glatz, bývalý úspešný športovec.povedal pre TASR ocenený v kategórii Filantropia ešte len 15-ročný Ondrej Vrábel.uviedli pre TASR Ladislav a Peter Škantárovci. Čas na oslavu nemajú, už dnes totiž odlietajú na sedemtýždňovú prípravu do Austrálie.dodal krídlom ocenený Daniel Hevier.doplnil ocenený v kategórii Hospodárstvo Štefan Máj, bývalý aktívny a úspešný orientačný bežec, tomuto športu sa venuje od 17 rokov a ešte dnes súťaží vo veteránskych kategóriách.vyznal svoje pocity Dalibor Karvay.povedal Igor Timko.„Nečakal som to, chcem poďakovať odbornej porote aj organizátorom, veľmi si to vážim, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na výskume cirkulujúcich nádorových buniek zúčastňujú. Sú to nielen samotní vedeckí pracovníci, je to veľký tím vrátane lekárov a zdravotných sestier, ktorí sa o pacientov starajú,“ ďakoval za ocenenie v oblasti Medicíny Michal Mego.povedala pre TASR ocenená Zuzana Mauréry.Kone na parkúre a kone pod kapotou sprevádzajú celý život športovca a manažéra Andreja Glatza.uviedol pre TASR nový držiteľ mimoriadnej ceny.zhodnotila jubileum ocenenia pre TASR autorka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.