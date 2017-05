VIDEO: Slovenský spevák Dušan Grúň má 75 rokov

Spevák Dušan Grúň ilustračné foto Foto: TASR/Alojz Prakeš Spevák Dušan Grúň ilustračné foto Foto: TASR/Alojz Prakeš

Žilina/Bratislava 26. mája (TASR) - Spevák Dušan Grúň patrí ku generácii spevákov populárnych v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Narodil sa v Žiline 26. mája 1942 a v piatok bude mať 75 rokov.Po maturite v roku 1959 v Košiciach sa vybral do Ostravy (dnes Česko) študovať na vysokej škole (Vysoká škola báňská, dnes Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava). K Ostrave sa viažu aj jeho hudobné začiatky. V amatérskej kapele hral na trúbke a trombóne a keďže nik nechcel spievať, ujal sa spevu. Do profesionálneho orchestra Iva Pavlíka sa dostal v roku 1963 a s ním absolvoval prvé rozhlasové a gramofónové nahrávky. S týmto orchestrom a so spevákmi Karlom Gottom, Waldemarom Matuškom, Helenou Vondráčkovou a ďalšími vystupoval i v západnej Spolkovej republike Nemecko (SRN).Spieval aj s Ostravským rozhlasovým orchestrom a s orchestrom Rudolfa Sochora. Na spoluprácu ho prizval aj Tanečný orchester Československého rozhlasu s dirigentom Karlom Krautgartnerom.V orchestri Juraja Velčovského účinkoval od mája 1965. Prvými hitmi s týmto orchestrom boli skladby Hrmí a Starý rodný dom, v origináli Green, Green Grass Of Home speváka Toma Jonesa. So spevákmi Karolom Duchoňom, Janou Kociánovou, Oľgou Szabovou a ďalšími vystupoval v zahraničí.Väčšinu svojich hitov nahral v období od roku 1968. Boli to skladby napríklad Butterfly, Plavovláska, Kde si bola keď tu hrmelo, Malvína či Synček neplač. Vyšlo mu niekoľko dlhohrajúcich platní (LP) a CD nosičov.V roku 2012 to bol album Lebo ťa mám rád s podtitulom Spomienka na Franka Sinatru. Potom nasledovali štyri albumy Evergreeny č. 1 až 4 (2012-2014).Popularitu si udržal aj vďaka častému účinkovaniu v televíznych zábavných a hudobných programoch. Bol jedným zo spevákov, ktorí naspievali hymnu Nájdi svoju nádej kampane Na kolesách proti rakovine, ktorá odštartovala v roku 2002.