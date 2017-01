Video: Smečiarsky kráľ Honeycutt preskočil piatich hráčov

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Ázia zdolala Európu v exhibičnom zápase najvyššej tureckej basketbalovej súťaže.BRATISLAVA 17. januára (WebNoviny.sk) - Americký basketbalista Tyler Honeycutt sa stal smečiarskym kráľom v Turecku. V súťaži zručností v rámci tamojšej exhibície All Star 2017 vytiahol na záver vskutku parádny kúsok: na šestku nechal postaviť do radu až piatich hráčov, aby všetkých preskočil a loptu poľahky zapichol do koša.Dvadsaťšesťročný krídelník istanbulského tímu Anadolu Efes sa v minulosti nepresadil v NBA, za Sacramento odohral len 24 zápasov. V exhibičnom zápase tureckej TBL výber zložený z hráčov z klubov ázijskej časti Turecka zdolal ten európsky 140:135. Juliana Wrighta z Trabzonsporu vyhlásili za najužitočnejšieho hráča, keď mal blízko triple-double: 22 bodov, 9 doskokov a 8 asistencií.