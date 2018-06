Video: Smola a Hrušky natočili v Izraeli letnú novinku Na ceste za inou

Po nečakanom úspechu vianočnej skladby Na Vianoce patríme k sebe, ktorá sa stala najhranejšou novou vianočnou skladbou v slovenskom étery sa legendy zo Spiša venovali rôznym aktivitám od organizovania medzinárodného festivalu Basket Music Festu, natáčaniu filmu z prostredia Spišsko-novoveského basketbalu, až po rôzne umelecké projekty svojich členov. Pred letom konečne došlo aj na novú skladbu Na ceste za inou. Horúca novinka je návratom ku koreňom skupiny a obsahuje všetky ingrediencie, ktoré fanúšikovia na skupine milujú. Chytľavá melódia, pozitívne vibrácie, sexy hlas a poetika punkového romantika Spoka Kramára, ktorý skladbu zložil a otextoval netradične za oceánom.

"Skladba je úplne nová, napísal som ju na jar v Kanade, kde sme pokračovali v nakrúcaní motivačno-športového filmu 0:52, ktorý je neskutočne skutočným príbehom a aj so soundtrackom by mal uzrieť svetlo sveta budúci rok. Vtedy mi na ceste nádhernou krajinou napadla melódia a text. Skrátka dostal som od Boha signál, zastavil na odpočívadle auto, vybral gitaru z kufra a začal som tvoriť pesničku, ktorú som večer na hotely nahral do Macbooku a dokončil text. Po návrate v domácom štúdiu prišli na rad ostatné nástroje, klavír, bicie, gitary, Matúš nahral trúbky a na záver sme dospievali vokály a zmixovali a zmastrovali v Recording studio 11.11. Skrátka jedna z tých skladieb, ktorá sa rodí rýchlo.", približuje zrod skladby Spoko Kramár.

Veselá skladba nesie aj odkaz na pocity, ktoré ak ich človek prežíva nie sú pozitívne, ale s odstupom času to každí vidí v inej perspektíve. Skoro každý z nás zažil chvíle, keď chcel alebo sa musel rozhodnúť, či bude pokračovať v aktuálnom vzťahu alebo ho ukončí a posunie sa ďalej. K rozchodu okrem nepríjemných chvíľ patrí aj delenie spoločných vecí, vrátenie darovaných predmetov a nezriedka sa stáva aj to, že si bývalí milenci nechajú niečo na pamiatku, spomienkový predmet alebo časti oblečenia. V prípade skladby Na ceste za inou je symbolom spomienok a spoločných chvíľ mikina. Tá symbolizuje spomienky a zároveň odhodlanie ísť ďalej na cestu za šťastím a za inou láskou.

Téme cesty a cestovania rezonovala aj pri nakrúcaní klipu. Celý nápad na klip vznikol pozvaním kapely Smola a Hrušky na tradičný festival Tel Aviv Ska Invasion v Izraeli.

Polonahí umelci v Svätej zemi

"Mal som ísť do Tel Avivu sám, kde by som odspieval niekoľko coverov a aj skladieb od Smola a Hrušky za doprovodu populárnej izraelskej skupiny Los Caparos. Okrem mňa bolo pozvaných viacero umelcov, ktorí spievajú v štýle ska svetové hity aj svoje skladby. Nakoniec sme spolu s našim manažérom presadili myšlienku, aby na festival okrem mňa cestovala aj celá kapela, aby sme si spravili letnú dovolenku v apríli a odohrali našu koncertnú show. Došlo mi, že máme novú skladbu Na ceste za inou, ktorú celá kapela ihneď označila ako letnú a tak práve z cesty do Izraela sme mohli natočiť videoklip v tejto zaujímavej krajine. Ako to už býva veci nešli úplne podľa predstáv. Na začiatku cesty zaspal šofér a tak sme ledva stihli check-in na letisku. Keď sme už boli natešení v lietadle, zrazu pilot zahlásil, že lietadlo má problémy a tak sme na Košickom letisku museli vystúpiť a 5 hodín čakať na iné lietadlo. Po príchode do Tel Avivu nás čakala podľa miestnych najväčšia búrka za ostatných 50 rokov a pochopil sme to až vtedy, keď padal ľadovec a človek, ktorý nás ubytoval sa nás pýtal, že čo to je, že to v živote nevidel. Taxíky na 5 hodín odstavili svoje autá a tak sme ani nemohli dôjsť pre naše auto do požičovne. V skratke prvý deň sme toho moc nevideli. Druhý deň sme šli do Jeruzalema a tam sme zažili ešte väčšiu búrku, ktorú sme prečkali v jednom obchode. Našťastie ďalšie dni sa počasie umúdrilo a stihli sme z našich potuliek krajinou natočiť klip a odohrať koncert v klube Abraham hostel v Tel Avive s fantastickou atmosférou a podporou nielen izraelských, ale aj česko-slovenských fanúšikov, ktorí tam žijú. Zaujímavé je že prvý krát počas našej kariéry sme natáčali videoklip pri mori a aby to nebolo málo tak dokonca pri 2 moriach - Stredozemnom a Mŕtvom mori a konečne môžeme ukázať našim fanúšikom naše vymakané polonahé telá", dopĺňa s úsmevom Spoko.

Na videoklipe kapela spolupracovala s talentovaným kameramanom a filmárom Majom Puzderom z Lexis Production.

Kapela Smola a Hrušky okrem nabitej letnej sezóny momentálne pripravuje výberovku najväčších hitov, kde sa objaví aj novinka Na ceste za inou a ďalšie 2 nové videosingle, ktoré predstavia fanúšikom do konca roka aj s novou koncertnou show na vianočnom turné Patríme k sebe tour 2018:

22.11. Trenčín

23.11. Žilina

30.11. Námestovo

01.12. Púchov

07.12. Košice

08.12. Poprad

14.12. Bratislava

15.12. Spišská Nová Ves

Kapela Smola a Hrušky vznikla roku 1997. Šesťčlenná formácia má na konte albumy: Jeseň 2003 (2003), Na chate (2005), Kameň Papier Nožnice (2008), živák Lajfka (2010), Palec hore (2012), Best On 1997 – 2015 (2015). Okrem toho vydala DVD s názvom 13 životov / Live in Topfest (2010), CD a DVD Unplugged Live in Spišské Divadlo (2016) a najnovší album Čiernobiely (2017). Medzi najznámejšie skladby skupiny patria – Na Vianoce patríme k sebe, Gruľa, Mary, Honey Honey, Matura, Fajčiť treba, Profesor lásky, Čierny Biely, Televízne noviny, Za rodinu, Lovesong, Tangá, Analog Digital, Na čom záleží, Pridaj si ma, Som na*ebaný, Hit či Svokra.