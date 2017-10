VIDEO: Spevák Adam Ďurica predstavuje videoklip k singlu Nebojím sa

Slovenský spevák Adam Ďurica. Foto: TASR - Facebook fun page Foto: TASR - Facebook fun page

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) – Adam Ďurica, držiteľ speváckych ocenení, trojnásobný víťaz ankety OTO v kategórii spevák roka, držiteľ ceny SOZA v kategórii mladých autorov do 30 rokov, autor albumov Mandolína (platinová platňa) a Spolu (zlatá platňa) predstavuje lyric video k singlu Nebojím sa.Adam Ďurica patrí medzi aktívnych umelcov, ktorí si nevydýchnu ani na chvíľu. Neustále sa sústreďuje na hudbu, tvorí a skladá piesne, koncertuje, ale tiež sa intenzívne venuje svojim fanúšikom na sociálnych sieťach. Momentálne predstavuje lyric video k songu Nebojím sa, ktorý sa nachádza na jeho ostatnom albume Spolu. Na aranžmáne a finálnom znení piesne sa popri Ondřejovi Urbancovi podieľala aj kanadská producentská špička The Glowsticks, ktorí sú okrem dlhodobej spolupráce s Benom Cristovaom známi tiež projektmi s ďalšími slovenskými umelcami, medzi nimi Majkom Spiritom, Egom či Tinou.porozprával o vzniku skladby Adam Ďurica.The Glowsticks Adama nakontaktovali na popredného kanadského DJ-a Herraga, ktorý sa chopil jeho skladby Dovtedy. Tento talentovaný dídžej ju zremixoval a vdýchol do nej tanečný feeling, ktorý rovnako stojí za vypočutie.Nebojím sa je odvážna skladba, v ktorej sa Adam zamýšľa nad životom a strachmi, ktoré nás každý deň sprevádzajú. Či ide o rôzne fóbie alebo čisto abstraktné veci, ako smrť, politické témy, neúprimnosť alebo závisť, každý človek sa obáva niečoho iného a tento svoj strach si nosí so sebou. Text piesne aj tentoraz napísal Vlado Krausz a hudbu si Adam zložil sám.uvažuje o strachu a neistote Adam a dodáva:Adam Ďurica s kapelou na jar absolvoval úspešné koncertné turné s názvom Spolu Tour, na ktorom sa zúčastnili tisícky spokojných divákov v dvanástich mestách vrátane Prahy a Brna. Na naliehanie svojich fanúšikov sa rozhodol pokračovať pridaním ďalších koncertov. Tentoraz s novým programom zavíta do šiestich miest, v ktorých predtým ešte nekoncertoval. Výnimkou je iba Prievidza, v ktorej pred dvoma rokmi odštartoval svoje Mandolína Tour. Na koncertoch Spolu Tour zaznejú najobľúbenejšie hity z albumu Spolu - Dovtedy, Spolu či Navzájom. Na playliste sa objaví aj emóciami nabitá pesnička Tvoj syn, ktorú Adam napísal a zložil pre svoju mamu.Jesenná časť Spolu Tour začína 17. októbra koncertom v Ružomberku, zostavu kapely okrem Adama Ďuricu (spev, gitara) tvoria Milan Medek (gitara), Michal Šimko (basgitara), Miro Hank (bicie), Martin Bukový (klávesy) a nový člen kapely Marek Mečiar (klávesy).Vstupenky na jednotlivé koncerty sú v predaji v sieti predpredaj.sk. TASR informovala Ľuba Svatá, PR manažérka vydavateľstva Universal Music.