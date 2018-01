Video: Spevák skupiny Mofokiller kvôli videoklipu zničil sám seba

Nevšedný videoklip, nahota a temné tajomstvá. Spevák skupiny Mofokiller Miro Beka pózoval niekoľko mesiacov nahý pred študentmi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Výsledok? Vznikli dve sochy so spevákovou podobizňou a to rovno v životnej veľkosti. Domov si však tieto sochy neodniesol. Čo sa stalo? Šesťkilové kladivo v spevákových rukách a niekoľkomesačná práca bola do pár minút zničená. Zničil sám seba. Miro to vysvetľuje takto:

„Zviera v túžbe je veľmi osobná pesnička. Zažil som obdobie, kedy som sa hral s mnohými ženami. Každá odo mňa niečo očakávala. Nakoniec som ublížil nielen im, ale aj sebe. Každý vzťah na nás zanechá stopy. Rozhodol som sa zmeniť. Skladba a aj videoklip hovorí o prerode človeka.“

Samozničeniu konkuruje žena, ktorá vytvorila sochu svojho ideálneho muža. Vo videoklipe si ju zahrala herečka Sarah Arató. Aj vďaka nej dostáva videoklip ďalší rozmer.

O kameru a strih sa postaral Mark Balage, s ktorým kapela spolupracovala už v minulosti.

„Pôvodne mal videoklip natáčať niekto iný, ale nakoniec sme sa rozhodli pre Marka. Bol nadšený nápadom a jeho práca má naozaj dušu. Skvelá spolupráca,“ reaguje gitarista Matúš Cíger.

Od vydania debutového albumu Väzby uplynuli takmer 3 roky. Mofokiller za ten čas odohrali približne 100 klubových a festivalových koncertov. Oproti debutu bude druhý album KULT temnejší ale pesničkovejší. Fanúšikovia sa ho dočkajú v priebehu tohto roku.

Mofokiller môžete najbližšie vidieť a počuť 8. marca 2018 v bratislavskom Randal Clube, kde vystúpia ako predkapela izraelskej oriental-metalovej legendy ORPHANED LAND. Zahrajú tiež ako hostia českej metalovej kapely DYMYTRY 5. apríla 2018 v MMC v Bratislave.