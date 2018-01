Peter Cmorik zverejnil nový videoklip Taká ako ty z pripravovaného albumu Životom

BRATISLAVA 29. januára - Peter Cmorik a jeho kapela fanúšikom ponúkli ochutnávku skladieb z pripravovaného albumu. Okrem nového videoklipu k piesni Taká ako ty pomocou digitálnej distribúcie zverejnili EP s názvom Životom, ktoré obsahuje štyri skladby z rovnomenného pripravovaného CD-čka.Novinka Taká ako ty z dielne Cmorika a jeho bandy je druhá pesnička z priebežne pripravovaného albumu Životom. Skladba, na ktorej sa autorsky činilo až 6 talentovaných hudobníkov a textárov prešla od prvej idei znenia pesničky obrovským prerodom.Základnú melódiu má na svedomí klávesák a manažér skupiny v jednej osobe Kristóf Kiss. Po predostretí prvotnej melódie do skladby svoj talent vložil samotný Peter Cmorik. Ruku k dielu priložil i Maroš Goga, ktorý v kapele hrá na gitare a po Cmorovom boku stojí už niekoľko rokov.

Refrén vymyslel samotný Cmoro

Pesnička v priebehu niekoľkých dní nadobúdala formu a chlapci sa s takmer finálnou verziou rozhodli vyraziť do štúdia, kde nastal neočakávaný zvrat.„Pesnička Taká ako ty je kolektívne dielo, ktorá ma až 6 autorov. Traja sme ju skladali a traja sme sa podieľali na texte. Keď sme si mysleli, že máme finálnu verziu skladby, s ktorou ideme do štúdia, stalo sa, že sme počas nahrávania kompletne vymenili refrén piesne za úplne nový, zložený na mieste, čo sa nám ešte nikdy predtým nestalo, “ priblížil Cmoro náhly prerod novinky.





Nový refrén pesničky Taká ako ty priamo v štúdiu počas nahrávania vymyslel samotný Peťo. Okrem skladania hudby sa činil i pri textovaní.



„Tému a gro piesne napísali renomovaní textári Marian Brezáni a Miro Jurika, keďže sme počas nahrávania nahradili refrén absolútne novou melódiou, žiadal sa i nový text. Priamo na mieste činu sa prejavili i moje textárske schopnosti a vznikla nová verzia refrénu i po tejto stránke,“ prezradil spevák, ako to má s tým refrénom novej pesničky.

Prekvapení z počasia

Dôveru pri vzniku videoklipu Peter Cmorik Band vložili do rúk Ferimu Gažíkovi. Pod hlavičkou Media Project sa klip režíroval i natáčal.Zachytávanie rôznorodých záberov a následná postprodukcia zabrali niekoľko dní práce. Vo videu sa hrajúca kapela na čele s Petrom Cmorikom zobrazuje na rôznych miestach. Chlapci sa v priebehu 4 minút ocitnú na pláži v piesku, dlhej poľnej ceste, či v betónovej džungli plnej grafitov.„Prekvapilo nás počasie, keďže od rána začalo husto snežiť a bola neskutočná zima, ktorá nás sprevádzala počas celých 10 hodín práce. Bolo to naozaj náročné a vymrzli sme asi ako nikdy. K tomu nutnosť tváriť sa pohodovo dala zabrať. Na toto natáčanie nikdy nezabudneme ani my a určite ani modelka Veronika Lackovičová, ktorá nám v klipe hrá to „dievča ako ty“, okomentoval Peter Cmorik priebeh natáčania videa.„Klip je prenesením obrazov hrajúcej rovnako rozostavanej kapely do rôznych prostredí popretkávaných zábermi jedinečného dievčaťa. Verím, že obraz podporí našu chytľavú pieseň, ktorú prijali i v našich rádiách. Rádiová premiéra skladby Taká ako ty sa uskutoční 29.1.2018 po 16.00 na vlnách rádia Slovensko ,“ dodal hudobník.

Pieseň venovaná Daniele Lovlin

Nová pesnička Taká ako ty je súčasťou prvej časti albumu Životom. Na EP, ktoré nesie rovnaký názov ako pripravovaný nosič z dielne Cmorikovcov, sa nachádzajú ďalšie tri skladby. Spolu Zostarnúť, bola prvým singlom, ku ktorému bol tiež natočený i videoklip.Pieseň bola napísaná a venovaná Cmorikovej partnerke Daniele Lovlin, s ktorou sa tešia očakávaným prírastkom do rodiny. Ďalšie pesničky, ktoré kapela fanúšikom ponúkla pomocou digitálnej distribúcie je rocková skladba Znova a Znova a trocha viac pohodovejšia je To Si musíš Prejsť Sám.„Všetky piesne sme skladali spoločne s kapelou, nie ako tie predtým, kde som bol autorom veľakrát len ja sám. Som rád, že si s kapelou tak sedíme po všetkých stránkach a výsledok je dobrodružnejší a je tam cítiť viac vplyvov, emócií a vlastne rukopisov nás všetkých,“ pochvaľuje si spevák a gitarista spoluprácu so svojou kapelou.Vizuálom k EP Životom sa stal obraz z dielne Petra Rebroša, ktorý si dal Peter Cmorik u slovenského maliara namaľovať. „Jedná sa originál a je v mojej zbierke obrazov. Môžem sa pochváliť ešte jedným obrazom od tohto talentovaného výtvarníka a rozhodol som sa preň, pretože zachytáva dušu, život a jeho technika a farebnosť sú pre mňa veľmi blízke, okrem toho, je tiež z Veľkého Krtíša,“ opísal dôvody výberu obrazu.