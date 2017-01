VIDEO: Športová legenda M. Krajčírová-Némethová si prevzala cenu

Na snímke vľavo bývalá športová gymnastka Marianna Krajčírová-Némethová preberá trofej Športovej legendy 2016, ktorú jej udelil 17. januára 2017 v Bratislave Klub športových redaktorov (KŠR) Slovenského syndikátu novinárov (SSN). Vpravo predseda KŠR SSN Tomáš Grosmann a uprostred bývalý prezident SOV František Chmelár. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Profil Športovej legendy 2016 - bývalej športovej gymnastky Marianny Krajčírovej-Némethovej :



dátum a miesto narodenia: 1. júna 1948, Košice



Profesionálna kariéra:



individuálne úspechy:

Gymnastka Slovenska 20. storočia,

1x bronz na bradlách (ME 1967),

4. miesto v preskoku (OH 1968, ME 1967),

4. miesto na bradlách (MS 1970),

5. miesto v preskoku (MS 1966),

5. miesto v prostných a kladine (ME 1967),

majsterka Československa (1970),

držiteľka strieborných kruhov Slovenského olympijského výboru (2003)



kolektívne úspechy:

2x striebro v súťaži družstiev (OH 1964 a 1968),

1x zlato v súťaži družstiev (MS 1966),

1x bronz v súťaži družstiev (MS 1970),

1x bronz v súťaži družstiev (ME 1967)



Trénerská kariéra:



1973 – 1976 Gymnastické centrum Bratislava

1977 – 1981 Stredisko vrcholového športu Bratislava

1982 – 1985 Slavoj Vinohrady Bratislava

1986 – 1989 Športové gymnázium Bratislava

1990 – 1991 Slavoj Vinohrady Bratislava

1992 – 2006 Taliansko

Bratislava 17. januára (TASR) - Z rúk čestného prezidenta Slovenského olympijského výboru (SOV) Františka Chmelára a predsedu Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN) Tomáša Grosmanna si trofej Športovej legendy 2016 v utorok prevzala bývalá športová gymnastka Marianna Krajčírová-Némethová.Účastníčku troch olympijských hier (1964, 1968, 1972), Gymnastku Slovenska 20. storočia a držiteľku šiestich medailí z vrcholných podujatí potešilo ocenenie jej športovej kariéry.uviedla.Krajčírová-Némethová zbierala úspechy hlavne v súťaži družstiev. S Československom získala striebro na OH 1964 i 1968, na majstrovstvách sveta 1966 dokonca vybojovala aj tímové zlato. Okrem toho má vo svojej zbierke bronzové medaily z MS 1970 a ME 1967.zaspomínala na svoje úspechy bývalá športová gymnastka.Po ukončení súťažnej kariéry sa začala venovať trénerstvu, v začiatkoch viedla neskoršie reprezentantky ČSSR Andreu a Miriam Hullovú či Denisu Šarmírovú. Aktuálne sa venuje mládeži.