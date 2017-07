VIDEO: Umelecký súbor Lúčnica vycestoval do Tatier vlakom

Členovia súboru Lúčnica čakajú na vypravenie lúčničiarskeho vlaku na Štrbské Pleso na Hlavnej stanici v Bratislave 31. júla 2017. Umelecký súbor odcestoval na podujatie Lúčnica v Tatrách, ktoré bude venované pocte celoživotnému dielu umeleckého šéfa a choreografa Lúčnice Štefana Nosáľa. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 31. júla (TASR) - Umelecký súbor Lúčnica dnes vycestoval z Bratislavy rýchlikom R 609 Spišan do Vysokých Tatier, kde sa "kultúrny symbol Slovenska" predstaví po 30 rokoch.Bohatý program tanečníc, tanečníkov, muzikantov a speváčok sa začne v utorok 1. augusta výstupom súboru na Kriváň, ďalej predvedú v stredu (2. 8.) spoluprácu s miestnymi detskými folklórnymi skupinami pri spievaní okolo Štrbského plesa a 3. augusta ich čaká hlavný koncert, ktorý bude tiež spomienkou na zakladateľa a umeleckého riaditeľa súboru, profesora Štefana Nosáľa.uviedol na tlačovej konferencii pred odchodom vlaku riaditeľ súboru Marián Turner. Projekt Lúčnica v Tatrách má byť podľa jeho slov tiež snahou takmer 70-ročnej folklórnej legendy, aby tento turisticky atraktívny priestor znova a viac kultúrne ožil aHlavný program koncertu priamo pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese, kde sa na otvorení Majstrovstiev sveta v lyžovaní 1970 zišlo takmer 100.000 divákov, sa začne o 20.00 h. Zložený je z tých najlepších choreografií, ktoré Nosáľ vytvoril.povedal pre TASR Turner k hlavnému vystúpeniu, na ktorom sa predvedie takmer celý 50-členný tanečný súbor so speváckou skupinou a veľký orchester.Spevácka časť lúčničiarov potešila svojím umením pred cestou vlakom do Tatier aj cestujúcich na Hlavnej stanici v Bratislave. Odtiaľ ich vypravil nadšený Tatranec, moderátor Marcel Forgáč. Do Štrby by mali docestovať o 18.20 h, odkiaľ pôjdu zubačkou na Štrbské Pleso.