VIDEO: V Prievidzi sprístupnili výstavu diel Salvadora Dalího

Salvador Dalí Foto: FOTO TASR/AP

Prievidza 16. januára (TASR)- Výber z tvorby diel španielskeho surrealistu Salvadora Dalího, ktorý je v tejto podobe na Slovensku vystavený po prvý raz, môže verejnosť vidieť v týchto dňoch v Prievidzi. Výstavu zo súkromnej zbierky sprístupnila mestská Art galéria v bývalom kine Baník a potrvá do konca februára."Art galéria v Prievidzi naštartovala výstavný rok 2017 práve výstavou Salvadora Dalího - Skryté tváre. Je to pre nás taká veľká oslava. Ľudia tu z regiónu nemali nikdy Dalího bližšie ako teraz," povedal výtvarník a šéf galérie Roman Turcel.V prievidzskej galérii môžu návštevníci vidieť rôzne diela španielskeho surrealistu, Dalí bol totiž podľa prievidzského výtvarníka veľmi produktívny a používal veľa techník, väčšinou tie grafické. "Aj tu na výstave je väčšina litografií, sieťotlačí, gobelíny, medaily, sochy, reliéfy, dokonca taniere. Je tu niekoľko ilustrácií, vrátane ilustrovaného kalendára s jeho kaligfrafickými číslami, popisom a podobne," vymenoval.Diela na výstave pochádzajú zo súkromnej zbierky anonymných zberateľov, do Prievidze ju zapožičali prostredníctvom zahraničnej agentúry. "Na Slovensku táto výstava ešte nebola a ani v blízkej budúcnosti nebude. Spoločnosť, ktorá spravuje túto zbierku, sa snaží dostať diela do menších galérií. Dalího diela vystavovala už na Slovensku v Poprade asi dva roky dozadu, ale tam bol iný cyklus, takisto v Košiciach, tam boli tiež iné diela. Takže táto kolekcia, ktorú vystavujeme u nás, ešte na Slovensku nebola," priblížil Turcel.Prievidzský výtvarník sa podľa svojich slov domnieva, že Dalího meno samé o sebe priťahuje. "Každý pozná Picassa, väčšina ľudí však od neho očakáva krásne realistické maľby a určite sa nimi nepreslávil, ale kubizmom. Keď to laik vidí, tak nechápe, prečo pozná to meno. Čo sa týka Dalího, tak to je úplne iný pohľad, pretože on dokáže osloviť všetkých. Každého to jeho dielo zasiahne. Sú tam veci, ktoré vidí konkrétne v surreálnych vzťahoch, čo nenechá len tak pozorovateľa chladným. A to bez ohľadu na to, či je odborník alebo nie," dodal.