VIDEO: V súťaži Múzeum roka uspeli Košice, Galériu roka 2017 má Nitra

Z odovzdávania cien Múzeum roka 2017, Galéria roka 2017 a Ceny Andreja Kmeťa v priestoroch Dvorany ministerstva kultúry SR 12. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Na snímke titul Múzeum roka 2017. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) – Východoslovenské múzeum v Košiciach získalo titul najlepšie múzeum na Slovensku za rok 2017. Najlepšou galériou sa stala Nitrianska galéria. Slávnostné oceňovanie inštitúcií a jednotlivcov sa konalo v utorok v Dvorane ministerstva kultúry v Bratislave. Cenu Andrea Kmeťa získali dramaturg Vladimír Kyseľ, výtvarná teoretička Ľuba Belohradská, kurátorka Katarína Bajcurová, riaditeľ Múzea vo Svätom Antone Marián Číž a historik Ján Novák. Slovenskému etnografovi Jánovi Olejníkovi bola udelená cena in memoriam.uviedla v príhovore ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, ktorá titul najlepšieho múzea a galérie Slovenska za rok 2017 udeľuje za výnimočné výsledky a komplexný profesionálny prístup pri realizácii činností v múzeu a galérii, ich propagáciu i záujem verejnosti o podujatia.podčiarkla.V kategórii Múzeum roka sa z niekoľko desiatok nominovaných stalo víťazom Východoslovenské múzeum v Košiciach za obnovenie tabuľových malieb krídel oltára sv. Petra a sv. Pavla, ktoré sú pokračovaním rozsiahleho a náročného reštaurovania celého oltára. Odbornú porotu zaujala aj výstava "Leopold Horowitz. 1838-1917. Stratený nájdený", ktorú múzeum realizovalo v spolupráci so Slovenskou národnou galériou k 100. výročiu úmrtia umelca.uviedol pre TASR Robert Pollák, riaditeľ oceneného múzea, ktoré bolo založené ako Hornouhorské múzeum v roku 1872.Víťazom 15. ročníka súťaže Galéria roka sa stala Nitrianska galéria Nitra, ktorá v roku 2017 posilnila reprezentatívnosť kolekcie umenia 20. storočia o diela starších autorov, mladších laureátov a finalistov významných domácich a medzinárodných ocenení. Porotu zaujal najmä projekt "Príbehy (o) smrti". Výstava bola osobnou spoveďou Ľudmily Kasaj Poláčkovej o rôznych podobách smrti, jej pripomienkach a následkoch. Vysoké hodnotenie si galéria odniesla aj za Cyklus komorných koncertov.priblížila projekt pre TASR riaditeľka ocenenej galérie Renáta Niczová.komentovala rozhodnutie poroty.Cena Andreja Kmeťa je osobitným ocenením za rozvoj, ochranu a záchranu kultúrneho dedičstva, za vedecké práce pomáhajúce odbornému rastu múzejníctva a galeristiky, etnografie a folkloristiky a za dlhoročnú odbornú prácu. Za celoživotný prínos v oblasti dokumentácie a prezentácie tradičnej ľudovej kultúry Spiša patrí toto ocenenie in memoriam pedagógovi, etnografovi a múzejníkovi Jánovi Olejníkovi. Vladimír Kyseľ, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov folklórneho hnutia na Slovensku, si cenu prevzal "za ochranu, dokumentáciu, sprístupňovanie a popularizáciu tradičnej ľudovej kultúry", výtvarná teoretička, kurátorka výstav a pedagogička Ľuba Belohradská "za prezentáciu výtvarného umenia v oblasti sochárstva", kurátorka zbierky moderného a súčasného umeniam, autorka početných knižných monografií Katarína Bajcurová "za vedecké spracovávanie a sprístupňovanie výtvarného umenia". Laureátom sa stal aj dlhoročný riaditeľ Múzea vo Svätom Antone Marian Číž "za rozvoj múzejníctva s dôrazom na poľovníctvo a jeho históriu" a "za ochranu, dokumentáciu, sprístupňovanie a popularizáciu histórie baníctva a dejín Banskej Štiavnice" získal ocenenie Ján Novák, pod ktorého vedením sa Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici už v prvej polovici 70. rokov stalo najvýznamnejším banským múzeom v Európe.povedala pre TASR Laššáková. Ministerka kultúry vyjadrila presvedčenie, že snaha prinášať do činností múzeí a galérií kvalitu, nápaditosť, kreativitu a príťažlivosť bude pokračovať aj v 16. ročníku súťaže. Ďalej pripomenula 1. ročník súťaže Knižnica roka, ktorý odštartoval v máji.dodala k novej súťaži, do ktorej sa môže prihlásiť verejná knižnica evidovaná v Zozname knižníc SR vedenom ministerstvom kultúry. Termín uzávierky súťaže je stanovený na 28. februára 2019.