VIDEO: Veliteľkou medzinárodnej marťanskej misie v USA je M. Musilová

Na snímke astrobiologička a budúca veliteľka simulovanej misie Mars Michaela Musilová počas tlačovej konferencie Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) pred odchodom na simulovanú misiu Marsj do USA. Predsedníčka SOSA, Michaela Musilová, bola vybraná organizáciou Mars Society, aby viedla medzinárodnú posádku Mars. Misia sa uskutoční v januári 2017 na Marťanskej púštnej výskumnej stanici v púšti v americkom čtáte Utah. V Bratislave 9. januára 2016. Foto: TASR Andrej Galica

Na snímke zľava mikrobiologička Soňa Hlinková, astrobiologička a budúca veliteľka simulovanej misie Mars Michaela Musilová a vedúci oddelenia Biocentra Modra Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Stanislav Šilhár počas tlačovej konferencie Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) pred odchodom budúcej veliteľky simulovanej misie Mars Michaely Musilovej do USA. Predsedníčka SOSA, Michaela Musilová, bola vybraná organizáciou Mars Society, aby viedla ako "Commander" medzinárodnú posádku na "simulovaný Mars". Misia sa uskutoční v januári 2017 na Marťanskej púštnej výskumnej stanici v púšti v americkom čtáte Utah. V Bratislave 9. januára 2016. FOTO TASR - Andrej Galica Foto: TASR AP

Bratislava 9. januára (TASR) - Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) a ďalšie naše inštitúcie sa budú podieľať na simulovanej marťanskej misii v USA. Hlavnou veliteľkou medzinárodnej posádky je predsedníčka SOSA Michaela Musilová, ktorú vybrala organizácia Mars Society."Cieľom misie je zistiť, či by ľudia mohli prežiť v takýchto podmienkach v skutočnej kolónii na Marse. Čaká nás obmedzené množstvo jedla, vody, elektriny aj vzduchu. Samozrejmosťou je aj úplne odrezanie od sveta, akoby sme boli na inej planéte," na dnešnej tlačovej konferencii v bratislavskom sídle SOSA informovala vedkyňa Musilová.Marťanská kolónia pozostáva z maličkej ubytovne s priemerom osem metrov. Slúži na všetko od spania cez varenie, cvičenie až po výskum, sú tam aj laboratória a observatórium. "Opustiť stanicu je možné len v astronautickom skafandri a v tom sa nedá behať. Spanie je tam ako v rakve," uviedla vlastné skúsenosti z misie v roku 2014 veliteľka, ktorá o niekoľko dní odletí do USA s unikátnymi slovenskými experimentmi.Takmer trojtýždňová misia sa začne 13. januára na výskumnej stanici Mars Desert Research Station (MDRS) vo vysokej nadmorskej výške studenej, červenej púšte v Utahu. Počas pobytu posádka šiestich marsonautov (Španielsko, Izrael, Austrália, Francúzsko, Írsko a Slovensko) vykoná viacero vedeckých štúdií a výskumných projektov. Musilová aj testovanie trvanlivosti kolostra a beta glukánu. Ich výber nie je náhodný, sú to prírodné produkty podporujúce imunitný systém vyvíjané a produkované na Slovensku malými inovačnými firmami v spolupráci s Výskumným ústavom potravinárskym Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (VÚP NPPC)."Ide o prvú lastovičku z pripravovaného výskumu potravín a ich doplnkov pre extrémne záťažové situácie, ktoré SOSA v spolupráci s VÚP NPPC pripravuje. Výživné a liečivé vlastnosti týchto produktov by mohli byť prospešné nielen pre budúcich astronautov, ale aj pre ľudí pracujúcich v extrémnych podmienkach," spresnil Stanislav Šilhár z VÚP NPPC."Kolostrum získavame z kozieho, kravského a ovčieho mlieka. Je bohaté na minerálne látky, imuno vitamíny, má vysokú nutričnú hodnotu, obsahuje baktérie proti starnutiu buniek a rednutiu kosti, k čomu dochádza v beztiažovom stave," zdôvodnila Soňa Hlinková zo spoločnosti Kozý vŕšok.Medzi slovenské projekty patrí aj výskum výhercov súťaže Misia Mars, ktorú organizovala SOSA so Slovenskými elektrárňami. Víťazom sú študentky Gymnázia v Detve s projektom pestovania špenátu za marťanských podmienok. Posádka bude realizovať ich pokus v MDRS a študentky jej budú dávať pokyny z Detvy.Okrem slovenských projektov sa marsonauti budú zaoberať 3D výrobou tehál z marťanského materiálu, psychologickými štúdiami správania sa posádok počas izolácie od riadiaceho strediska na Zemi, rôznymi geologickými štúdiami simulovaného marťanského terénu a niekoľkými vzdelávacími projektmi."Neteším sa na tamojšiu práškovú a granulovú stravu, viac na tam vypestované bylinky aj slovenský špenát. Na stiesnené podmienky som pripravená fyzicky aj psychicky, no môže nám vypadnúť spojenie s Houstonom alebo iné problémy. Oproti môjmu prvému pobytu sme posádka, ktorá sa už pozná, takže to je určité plus," dodala veliteľka.Jej účasť podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.