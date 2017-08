VIDEO: Verejnosť sa dnes rozlúči s legendárnym hudobníkom M. Vargom

Marián Varga Foto: TASR/Milan Kapusta Marián Varga Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. augusta (TASR) – Slovensko zastihla pred štyrmi dňami smutná správa, vo veku 70 rokov zomrel v stredu 9. augusta skladateľ a hráč na klávesových nástrojoch Marián Varga. Rodina, priatelia a kultúrna verejnosť sa so vzácnym umelcom rozlúči dnes popoludní v kostole Cirkvi bratskej na Cukrovej ulici v Bratislave.Správa o úmrtí Mariána Vargu zarmútila mnohých, s ktorými umelec spolupracoval a tvoril. Jedným z nich je aj profesor Marian Lapšanský, súčasný generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie. S Marianom boli spolužiakmi na bratislavskom konzervatóriu.„Bolo to príjemné a dosť veselé obdobie, boli sme veľmi zvedaví, všetko sme objavovali. Marián bol výborný klavirista, viac však inklinoval ku skladbe. Išiel si samostatnou cestou, stretol sa s Pavlom Hammelom a nastúpil do skupiny Prúdy. Ja som potom išiel študovať do Prahy a naše cesty sa na pár rokov rozišli. Sledoval som jeho hudobnú tvorbu, pričinil sa o propagáciu Haydnovho diela.“„Poctu umelcovi pripravujeme aj my. Na Bratislavských hudobných slávnostiach uvedieme dávno plánovanú skladbu Mariána Vargu s názvom Musica Concertante, ktorá umožní trochu netradičný pohľad na tohto skladateľa. Koncert bude na programe v stredu 11. októbra,“ dodal pre TASR Lapšanský.