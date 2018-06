VIDEO: VESMÍRNY OHŇOSTROJ: Nad južnou Afrikou explodoval asteroid

Africký farmár Barend Swanepoel sa vracal späť domov od priateľa, keď nad pozemkom svojho otca spozoroval prenikavú žiaru. Neváhal a podivuhodný úkaz zachytil na video.



V prvom momente ani netušil, že zaznamenal pomerne výnimočnú udalosť – dopad asteroidu.

Deväť hodín pred impaktom

Rýchly cestovateľ

V sobotu 2. júna zaplavili internet správy o potvrdenom dopade asteroidu. V databáze malých planét bol zaznamenaný pod číslomObjavil ho pracovník observatória Catalina v Arizone počas bežnej prehliadky oblohy. Spoločne so známymi polohami objektov zaslal Richar Kowalski do Minor Planet Center v Massachusetts na analýzu aj pozorovanie nového telesa, ktoré sa na snímkach pohybovalo nezvyčajne rýchlo.Počas necelých štyroch hodín mali vedci k dispozícii viacero záznamov novoobjaveného telesa a ešte čosi viac.popísal situáciu astronóm Marek Husárik.

Asteroid bol pomerne malý a nemal podľa výpočtov presiahnuť päť metrov. Vedcom sa v krátkom čase podarilo zistiť aj jeho dráhu a kedy dôjde ku kolízii. Keď ho prvýkrát spozorovali, bol približne vo vzdialenosti obežnej dráhy Mesiaca.

Prvý záznam novoobjaveného asteroidu, 2. júna 2018.

Foto: Catalina Sky Survey

Hon na asteroid

Do atmosféry Zeme vstúpil o 18:44 h. nášho času nad centrálnou časťou africkej Botswany, pričom sa pohyboval rýchlosťou 17 km/s a uvoľnil energiu rovnajúcu sa približne 3 % hirošimskej atómovej bomby.

Teleso sa rozpadlo niekoľko kilometrov nad zemským povrchom. Na večernej oblohe na chvíľu vytvorilo ohnivú žiaru a prenikavý zvuk. Výnimočnosť tejto udalosti priťahuje aj hľadačov asteroidov. Tí už smerujú do oblasti.Úplne prvým bol objekt s označením 2008 TC3 objavený 7. októbra 2008. Dopadol do púštnej oblasti v Sudáne a doteraz objavili okolo 600 jeho fragmentov.

Mapa rozloženie očitých svedkov impaktu.

Foto: American Meteor Society

Planéta v ohrození?

Ďalším zaznamenaným asteroidom, ktorého dráha kolidovala so Zemou, bol objekt veľkosti asi 4 metre s katalógovým označením 2014 AA. Objavený bol presne na Nový rok 2014 a dopadol do vôd Atlantiku.Zaujímavosťou je, že za všetkými spomenutými objavmi vrátane aktuálneho stojí Richard Kowalski.

Iba nedávno sme vám priniesli článok o tom, ako funguje naša „planetárna ochrana“ a ktoré telesá vedci pozorne sledujú, pretože by mohli byť možnou hrozbou, ak sa dostanú do kolízie so Zemou.

„Išlo o oveľa menší objekt, než tie, ktoré sledujeme a mohli by byť reálnou hrozbou. Táto skutočnosť nám ale umožňuje zlepšovať a zároveň potvrdiť presnosť našich predpovedí,“ uviedol riaditeľ centra planetárnej obrany Lidley Johnson v správe NASA.



V súčasnosti ich majú „pod drobnohľadom“ okolo 8000 tisíc a väčšinu z nich tvoria objekty, ktoré sa pohybujú v páse asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. V prípade zrážky so Zemou by mohli spôsobiť značné škody. Veľkosť pozorovaných telies sa zväčša pohybuje v desiatkach metrov.