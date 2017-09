VIDEO: Vodiči v Liptovskom Hrádku riskujú, cez most idú na červenú

Oprava dôležitej dopravnej tepny, ktorá spája Liptovský Hrádok s Liptovským Petrom a zároveň je aj prístupovou cestou k diaľnici, so sebou denne prináša nebezpečné situácie. Vodiči prechádzajúci cez práve rekonštruovaný Petranský most totiž často nerešpektujú semafory a úsekom prejdú na červenú. V strede mosta sa potom stretnú autá idúce z obidvoch smerov. Na snímke rekonštrukcia mosta ponad Belú spájajúceho Liptovský Hrádok s Liptovským Petrom 19. septembra 2017. Foto: TASR - Romana Buganová Foto: TASR - Romana Buganová

Liptovský Hrádok 19. septembra (TASR) - Oprava dôležitej dopravnej tepny, ktorá spája Liptovský Hrádok s Liptovským Petrom a zároveň je aj prístupovou cestou k diaľnici, so sebou denne prináša nebezpečné situácie. Vodiči prechádzajúci cez práve rekonštruovaný Petranský most totiž často nerešpektujú semafory a úsekom prejdú na červenú. V strede mosta sa potom stretnú autá idúce z obidvoch smerov.S rozsiahlou rekonštrukciou viac ako 70-ročného mosta ponad rieku Belá začal Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v druhej polovici júla, kedy stavenisko odovzdal zhotoviteľovi prác. Doprava je momentálne riadená svetelnou signalizáciou a most je prejazdný v polovičnom profile.potvrdila pre TASR problém hovorkyňa ŽSK Lenka Záteková s tým, že priebeh prác pravidelne kontrolujú.Podľa primátora najmenšieho liptovského mesta Branislava Trégera dochádza ku stretom áut z dôvodu netrpezlivosti vodičov.doplnil Tréger.O nebezpečných situáciách, ktoré na moste vznikajú, hovorí Branislav Tréger, primátor mesta Liptovský Hrádok.Od roku 1941, kedy Petranský most postavili, sa na ňom nerobili žiadne zásadné opravy. Z bezpečnostného hľadiska preto predstavoval veľké riziko. Oprava bola nevyhnutná, keďže ide o jediné priame cestné spojenie Liptovského Petra s Liptovským Hrádkom. Denne ho využíva školopovinná mládež, ľudia dochádzajúci za prácou či turisti smerujúci do Tatier.skonštatoval primátor Liptovského Hrádku.