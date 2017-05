VIDEO: Volejbalisti SR začali prípravu aj na SL, Palgut má 12 hráčov

Na snímke tréner tímu Slovenska Miroslav Palgut. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Utorková zostava na zraze volejbalistov SR na začiatku prípravy:



Nahrávač: Filip Palgut (VK Euro Sitex Příbram, ČR)

Smečiari: Tomáš Kriško (Dukla Liberec, ČR), Štefan Chrtiansky ml. (Hypo Tirol Innsbruck, Rak.), Marek Mikula (AERO Odolena Voda, ČR), Július Firkaľ (COP Trenčín)

Blokári: Emanuel Kohút (Czarni Radom, Poľ.), Peter Ondrovič (TSV Herrsching, Nem.), Radoslav Prešinský (AERO Odolena Voda, ČR)

Univerzáli: Milan Bencz (Narbonne Volley, Fr.), Peter Mlynarčík (SK Posojilnica Aich Dob, Rak.), Filip Gavenda (Netzhoppers, Nem.)

Libero: František Ogurčák (VK Prievidza)

Kvalifikácia o postup na MS 2018 mužov do Talianska a Bulharska - európska časť - II. fáza B-skupina - Holandsko (Koog Aan De Zaan a Apeldoorn)



23. mája - De Koog 15:00 SLOVENSKO - Rakúsko 17:30 Moldavsko - Grécko 20:00 Luxembursko - Holandsko

24. mája - De Koog 15:00 Rakúsko - Grécko 17:30 SLOVENSKO - Luxembursko 20:00 Holandsko - Moldavsko

25. mája - De Koog 15:00 Luxembursko - Rakúsko 17:30 Moldavsko - SLOVENSKO 20:00 Grécko - Holandsko

27. mája - Apeldoorn 15:00 Luxembursko - Moldavsko 17:30 Rakúsko - Holandsko 20:00 SLOVENSKO - Grécko

28. mája - Apeldoorn 14:30 Moldavsko - Rakúsko 17:00 Holandsko - SLOVENSKO 19:30 Grécko - Luxembursko

Svetová liga - program turnaja v Poprade (Aréna Poprad):



piatok 2. júna:

15:00 Austrália - Portugalsko

18:00 SLOVENSKO - Japonsko



sobota 3. júna:

15:00 Japonsko - Portugalsko

18:00 SLOVENSKO - Austrália



nedeľa 4. júna:

15:00 Austrália - Japonsko

18:00 SLOVENSKO – Portugalsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Púchov 2. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti odštartovali v utorok v púchovskom Sports & Training Centre prípravu na prvú časť sezóny, v ktorej ich čaká kvalifikácia o postup na majstrovstvá sveta (23.-28. mája v Holandsku) a ďalší ročník Svetovej ligy s úvodným turnajom v Poprade (2.-4. júna). Tréner Miroslav Palgut privítal dvanásť hráčov.Na zraze chýbali hráči slovenského majstra VKP Bystrina Nitra Juraj Zaťko a Matej Kubš, ktorí sa pridajú v stredu a pre klubové povinnosti neprišli do Púchova ani smečiar Matej Paták a nahrávač Branislav Skladaný. Obaja ešte bojujú vo svojich kluboch o majstrovské tituly. Patáka čaká 6. mája v drese Chaumont finále francúzskej ligy a Skladaný hrá finálovú sériu v Belgicku za Maaseik proti Roeselare.povedal kouč Palgut pre oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie.Slováci na prvú časť sezóny poskladali najlepší možný tím.dodal kormidelník Slovákov, ktorému ešte chýbal na zraze jeho asistent Andrej Kravárik.prezradil Palgut.Po roku sa do národného tímu vrátil František Ogurčák, ktorý celú sezónu nehral pre operáciu ramena. V zostave figuruje na netradičnom poste libera.povedal Palgut pre svf.sk. Ogurčák sa v reprezentácii objavil po viac ako roku.povedal Ogurčák, ktorý sa 6. februára stal otcom syna Maxa. Sám nevie ako to bude po pauze fungovať.dodal 33-ročný volejbalista, ktorý na otázku s kým býva na izbe odpovedal.zasmial sa a išiel oddychovať.O účasť na premiérových majstrovstvách sveta budú Slováci bojovať od 23. do 28. mája 2017 v Holandsku v konkurencii domáceho tímu, Grécka, Rakúska, Moldavska a Luxemburska. Turnaj sa uskutoční v dvoch mestách. Prvé tri dni (23.-25. 5.) sa bude hrať v Koog Aan De Zaan a po jednodňovej prestávke sa bude od 27. do 28. mája pokračovať v Apeldoorne. Priamo na svetový šampionát, ktorý sa v roku 2018 uskutoční v Taliansku a Bulharsku, postúpi víťaz turnaja.Tím umiestnený na druhom mieste postúpi do 3. kola kvalifikácie, ktorá sa uskutoční v termíne od 11. do 16. júla.pokračoval Palgut.Kapitán tímu bude tak ako minulý rok Emanuel Kohút.povedal skúsený blokár, ktorý túži po svetovom šampionáte.dodal Kohút, ktorý v rámci Poľska prestúpil z Radomu do Katovíc.V príprave na prvú časť sezóny sa Slováci predstavia 15. a 16. mája v slovinskom Maribore proti Chorvátsku.vysvetlil Palgut.Priamo z Holandska sa slovenský tím presunie do Popradu, kde sa uskutoční prvý turnaj II. skupiny Svetovej ligy. Slovenskí volejbalisti sa od 2. do 4. júna stretnú so súpermi z troch rôznych kontinentov Japonskom, Austráliou a Portugalskom. Pod Tatry prichádza Svetová liga vo volejbale prvýkrát v histórii. Slovenskí reprezentanti, ktorí sú pevnou súčasťou tejto prestížnej súťaže od roku 2014, sa doteraz predstavili v Košiciach a dvakrát v Bratislave.V druhej časti sezóny 2017 sa slovenskí volejbalisti predstavia na majstrovstvách Európy v Poľsku (24.8. - 3. 9.). Na záverečný turnaj ME sa Slováci prebojovali šiestykrát za sebou a deviaty celkovo. V základnej skupine v Štetíne nastúpia proti Taliansku, Nemecku a Česku.