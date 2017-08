VIDEO: Za prvý týždeň videlo film Čiara viac než 110.000 divákov

Screenshot Foto: www.youtube.com Foto: www.youtube.com

Bratislava 10. augusta (TASR) - Slovenský triler Čiara, ktorý sa do kín dostal 3. augusta, videlo 110.242 platiacich divákov. Stotisícovú hranicu sa filmu z dielne producentky Wandy Adamík Hrycovej a režiséra Petra Bebjaka podarilo prekročiť za prvý týždeň.Snímka zaznamenala rekordnú návštevnosť už po prvom uvádzacom dni, kedy 16.423 platiacich divákov prekonalo doterajšie úvodné dni doposiaľ najúspešnejších slovenských filmov roka Únos i Všetko alebo nič.Podľa slov distribútora, záujem o film zo strany divákov neutícha a veľké i menšie kiná Čiaru stále nasadzujú v rekordných počtoch predstavení. "hovorí režisér Peter Bebjak. Tvorcom filmovej novinky zámer vyšiel. Čiara sa okrem priaznivých reakcií slovenských divákov teší aj uznaniu na MFF Karlove Vary, kde si film vyslúžil cenu za réžiu.Mimoriadne úspešný štart snímky znamená významný míľnik aj pre slovenský film ako taký: 9. augusta bola prekonaná méta milión ľudí, ktorí videli slovenské filmy počas jedného roka. Producentka Wanda Adamík Hrycová je z dosiahnutého úspechu nadšená, v odhadoch na celkový počet divákov, ktoré môže Čiara dosiahnuť, je však opatrná.zdôraznila.Na Čiaru sa môžu tešiť aj diváci v Česku.komentovala producentka vstup filmu do českej kinodistribúcie. Ako prvý titul so slovensko-ukrajinskou koprodukciou bude Čiara uvedená aj v Ukrajine, tiež na jeseň 2017.TASR informoval Emil Zvarík zo spoločnosti Continental film.