VIDEO: Za tento hrubý faul dostal Handzuš trojmesačný dištanc

Na snímke vľavo hráč Košíc Tomáš Hričina, vpravo hráč Banskej Bystrice Michal Handzuš po zrážke v zápase 38. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HC Košice - HC'05 iClinic Banská Bystrica v Košiciach 13. januára 2017. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 23. januára (TASR) - Michal Handzuš dostal od Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) trojmesačný dištanc. Skúsený útočník Banskej Bystrice pyká za zákrok na Tomáša Hričinu v šlágri 38. kola Tipsport Ligy na ľade Košíc, ktorý sa hral v piatok 13. januára. Na základe pondelkového verdiktu môže Handzuš po polovici trestu požiadať o jeho prekvalifikovanie.Handzuš už v 9. minúte hrubo fauloval Hričinu a za nebezpečný zákrok dostal od rozhodcov trest na 5 min plus do konca zápasu. Otrasený Hričina zostal ležať na ploche, z ľadu ho odniesli na nosidlách a putoval rovno do nemocnice. Duel, ktorý poznačilo mnoho vylúčení a dovedna 132 trestných minút, napokon lepšie zvládli hostia, "barani" vyhrali 3:2. Hričina skončil s podvrtnutou krčnou chrbticou a ľahším otrasom mozgu, aktuálne sa zotavuje v domácej liečbe, pričom berie lieky na silné bolesti hlavy. Handzuš sa už zranenému hráčovi telefonicky ospravedlnil.DK SZĽH na základe podnetu od HC Košice začala proti Handzušovi disciplinárne konanie. Pôvodne chcela vyniesť verdikt už minulý týždeň vo štvrtok, ale 39-ročný center sa disciplinárke ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. V pondelok už bol majster sveta z Göteborgu na zasadnutí prítomný.povedal Handzuš.