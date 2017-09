VIDEO: Zomrela herečka Květa Fialová

Vo veku 88 zomrela legendárna česká herečka Květa Fialová. Informuje o tom portál iDnes.cz



Fialová sa narodila na Slovensku, kde žila do roku 1938. Po vojne študovala na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne. Po účinkovaní v regionálnych divadlách zakotvila v roku 1958 v pražskom Divadle ABC.



Okrem mnohých divadelných úloh je jej najznámejšou filmovou rolou stvárnenie Tornádo Lou vo filme Limonádový Joe aneb Koňská opera.







Fialová sa v posledných rokoch stiahla z verejného života a sužovali ju zdravotné problémy.





Profil českej herečky Květy Fialovej



Herečka známa optimistickým prístupom k životu tvrdila, že "ľudia sú blázni, pretože si myslia, že starnúť je zlé. Mám teraz najkrajšie obdobie môjho života. A keď existuje reinkarnácia, v ktorú verím, tak sa nechcem narodiť mladá. Ja sa chcem zase narodiť v osemdesiatich rokoch a potom je to ešte len ono". Vzhľad zvodnej krásky predurčil legendárnu filmovú divu k úlohám vypočítavých dám, ktoré svoj atraktívny vzhľad využívali k dosiahnutie cieľov. K jej nezabudnuteľným filmom patrí napríklad Partie krásneho dragouna, Limonádový Joe alebo Ostře sledované vlaky.



Květa Fialová sa narodila 1. septembra 1929 na Slovensku, v obci Veľké Dravce v okrese Lučenec. Jej mama bola výtvarníčka a sochárka a otec český legionár. Rodina žila na Slovensku do roku 1938, potom boli nacionalistami prinútení odísť do Čiech. Po skončení druhej svetovej vojny sa šestnásťročná Fialová prihlásila k divadlu v Českom Těšíně, kde získala svoje prvé herecké skúsenosti. Neskôr vyštudovala konzervatórium v Brne a ďalšie štúdium na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) úspešne ukončila v roku 1950. Následne získala angažmán v divadlách v Opave, Českých Budějoviciach, Kolíne a na Slovensku v Martine. V roku 1958 českú herečku pre divadlo ABC angažoval Jan Werich, pričom tejto scéne ostala verná i po pripojení k Mestským divadlám pražským. V divadle ABC predviedla Fialová svoj talent v mnohých komediálnych a konverzačných rolách.



Pred kamerou debutovala dnes vyhľadávaná herečka v roku 1949 a od tej doby natočila niekoľko desiatok filmov, televíznych inscenácii aj seriálov. V 60. rokoch 20. storočia sa objavila vo vojnových drámach Smrt si říka Engelchen (1963) alebo Ostře sledované vlaky (1966). Česká kinematografia získala v Květe Fialovej ideálnu predstaviteľku krásnych osudových žien a pôvabná herečka sa stala idolom mnohých žien i mužov. Jej životnou úlohou bola postava barovej speváčky Tornado Lou v paródii na divoký západ Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964). Podobné úlohy femme fatale si Fialová zopakovala tiež v snímkach Fantom Morrisvillu (1966), Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky 1967) alebo Partie krásného dragouna (1970).

V televízii sa obľúbená herečka objavila napríklad v inscenácii Vajíčko (1968), v seriáli Hříšní lidé města pražského (1968) alebo v komédii Adéla ještě nevečeřela (1977). Ako strašia dáma si Fialová zahrala babičku v populárnej komédii S tebou mě baví svět (1982) a neskôr roztržitú starenku v letnej komédii Účastníci zájezdu (2006). Svoje úlohy stvárnila legendárna umelkyňa s jemným šarmom, sebairóniou a typickou sebairóniou.



K vášňam a záľubám Květy Fialovej patrí cestovanie, najmä do orientálnych krajín. Z ciest si doniesla rôzne amulety a talizmany, zaujímala sa o budhizmus, okultizmus a čarodejníctvo.



Jej manželom bol až do jeho smrti režisér Pavel Háša, s ktorým má dcéru Zuzanu. Osobnosť obľúbenej herečky a jej pozitívny pohľad na život približuje dokument 13. komnata Květy Fialové (2006) alebo autobiografická kniha s názvom Květa Fialová o sobě, aneb ... čím hůře, tím lépe (Camis / Memoáry,1999).