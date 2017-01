Viete,čo je paraskavedekatriafóbia?Chorobný strach z piatku trinásteho

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Z nešťastnej trinástky musel niekto odísť

Bratislava 13. mája (TASR) - S rešpektom a so strachom sa asi štvrtina obyvateľov v mnohých krajinách sveta pozerá na - piatok 13. Tento dátum čaká ľudí v tomto roku dva razy: 13. januára a 13. októbra. Vlani sa tento dátum vyskytol raz: 13. mája. V roku 2015 sme sa s piatkom 13. stretli tri razy: vo februári, v marci a v novembri. V latinskoamerickom svete sa povera s dátumom 13. vzťahuje na - utorok.Ak chorobný strach z piatku 13. nesie názov paraskavedekatriafóbia, potom ľudia v Latinskej Amerike trpia fóbiou z utorka 13., teda trezidavomartiofóbiou.Nielen v Paríži a vo Francúzsku, ale v celej Európe sa piatok 13. november 2015 vryl do pamäti a sŕdc ľudí. V ten deň počas troch hodín hrôzy zomrelo vo francúzskom hlavnom meste 130 ľudí a takmer 400 utrpelo zranenia rôzneho druhu a závažnosti. K teroristickým útokom vykonaným v piatok 13. novembra 2015 v meste na Seine sa prihlásila teroristická organizácia tzv. Islamský štát.Sadnúť si v piatok trinásteho do lietadla alebo nesadnúť? Jednu z možných odpovedí o fatálnych dôsledkoch leteckých nešťastí v piatok 13. priniesol v štatistickej analýze portál Aviation Safety Network. Na otázku, či piatok 13. prináša zvýšený počet leteckých nešťastí, znie odpoveď: Nie, naopak. Portál analyzoval letecké nešťastia v čase od 13. januára 1945 do piatku 13. septembra 2013. V danom období sa piatok 13. vyskytol 118-krát a stalo sa osem leteckých nešťastí s dátumom piatok 13.Presne 13. júna 1947 v USA zahynulo pri leteckom nešťastí všetkých 50 ľudí, čo boli na palube. Ďalej 13. októbra 1950 v Maroku na následky havárie zomreli štyria ľudia z celkového počtu sedem, 13. marca 1959 v Španielsku zomrel jeden cestujúci, 17 prežili, 13. októbra 1972 sa stali dve letecké nešťastia: z Uruguaja letelo lietadlo do Čile s členmi rugbyového tímu, lietadlo havarovalo v Andách. Na následky havárie zomrelo 29 ľudí, tých, čo prežili, našli 20. decembra. V ten istý deň, mesiac a rok havaroval stroj spoločnosti Aeroflot pri Moskve. Zomreli všetci 174 ľudia na palube. V piatok 13. októbra 1978 pri meste Barrow na Aljaške po havárii lietadla zomrel jeden človek, druhý prežil. V roku 1985, 13. decembra, po havárii lietadla v Paname zomrelo všetkých sedem osôb, čo boli na palube. A 13. decembra 2002 v troskách lietadla v Papue-Novej Guinei zomrelo všetkých osem ľudí.Johann Wolfgang Goethe zostával v piatok 13. v posteli, Napoleon odmietal bojovať a britský premiér Winston Churchil zásadne nikam necestoval.Číslo 13 sprevádza ľudstvo od úsvitu dejín. Podľa niektorých pohanských mýtov existovalo najskôr 12 božstiev a údajne si nažívali v šťastí a pokoji. Potom sa vraj objavilo trináste a znamenalo pohromu pre stvorenie.Pohanská mytológia má paralelu aj v kresťanstve: Ježiš slávil poslednú večeru s 12 učeníkmi. Z nešťastnej trinástky musel niekto odísť. Ježiša Krista ukrižovali v piatok. Zrejme tu sa dá hľadať pôvod mýtu okolo piatka s dátumom 13.V lietadle chýba často rada sedadiel s označením 13, na klinikách slúži miestnosť s číslom 13 často na odkladanie metiel.Trinástka sa však nespája len s nešťastím. Pre starých astrológov bol piatok trinásteho veľmi priaznivým dňom. Zasvätený bol zvyčajne najkrajšej planéte a bohyni lásky Venuši. Vášniví hráči číselných lotérií v súčasnosti tvrdia, že nijaké číslo sa nevytiahne zriedkavejšie ako 13, lebo práve ono prináša šťastie. V piatok trinásteho je vraj aj v sobášnych sieňach viac ľudí ako zvyčajne. Traduje sa, že manželstvá uzatvorené v ten deň vydržia dlho.Podľa výpočtov do roka bývajú jeden až tri piatky trinásteho. Za sto rokov ich je približne 171 alebo 172.Piatok trinásteho sa stal titulom aspoň v dvoch filmoch. Prvým z nich je komédia "V piatok trinásteho" z roku 1953, od Paľa Bielika: je režisérom i autorom scenára. Podľa Česko-Slovenskej filmovej databázy išlo o úplne prvý kompletne kolibský film v bývalom Československu.Druhá snímka s názvom "Piatok trinásteho" (Friday the 13th) je americký horor z roku 2009 režiséra Marcusa Nispela.