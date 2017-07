Viete, čo je zentangle? Ako jediná sa mu u nás venuje táto Slovenka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Levice 6. júla (TASR) - Anna Sovany, rodáčka z Levíc, prezentuje v týchto dňoch svoju tvorbu na výstave s názvom Felicidad v Galérii Jozefa Nécseyho v Tekovskom múzeu (TM) v Leviciach. Ako uviedla pre TASR, na výstave možno vidieť jej práce za posledné dva roky.Sovany sa venuje najmä zentangle, čo je perokresba. Na Slovensku a v Česku sa jej venuje iba ona. "Je to preto, že každý obraz je kreslený zhruba 60 farebnými perami, čo trvá od 100 do 200 hodín. Moje obrazy sú farebné, optimistické a v každom z nich je milión emócií. Pevne verím, že si Levičania nájdu čas na trochu umenia a prídu si pozrieť moju výstavu. Som poctená, že vedenie TM mi dalo možnosť takejto dlhej prezentácie a tiež to spojilo s oslavou 90. výročia založenia múzea," uviedla Sovany."Už odmalička som vedela, že chcem maľovať a byť umelkyňou. Po skončení strednej umeleckej školy som odišla do Barcelony a učila sa tam rôznym maliarskym a umeleckým technikám. Už tam som mala svoje prvé výstavy. Po návrate na Slovensko som vystavovala vo Viedni, ale najviac v Česku, keďže som sa tam zdržiavala štyri roky. Som rada, že po mnohých rokoch mojej produkcie konečne vystavujem v mojom rodnom meste, ktoré milujem a stále sa sem vraciam," dodala umelkyňa.Výstava potrvá do 3. septembra.