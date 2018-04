VIFI FEST prinesie na slovenský vidiek kino

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Bratislava 29. apríla (TASR) - Aj na súčasnom vidieku má filmové umenie svoje miesto. To chce dokázať pilotný ročník podujatia VIFI FEST, ktorý počas jedného májového víkendu prinesie do siedmich slovenských obcí desiatky filmových premietaní a sprievodných akcií.uviedol pre TASR scenárista Peter Gašparík, ktorý prišiel s iniciatívou vzniku nového festivalu.VIFI FEST (Vidiecky filmový festival) má byť podľa jeho slov postavený na celkom inom princípe ako napríklad prehliadka Týždeň slovenského filmu či festival 4 živly, pre ktoré Gašparík pracuje ako PR manažér. Jeho organizačné tímy tvoria aktívni obyvatelia zapojených obcí, ktorí zostavujú program tak, aby zaujal ich spoluobčanov, ale aj záujemcov z okolia. Všetci zúčastnení pracujú bez nároku na honorár, vstup na celý program bude tiež voľný.vysvetľuje Gašparík, aktuálne študent vzdelávacieho programu Sokratov inštitút, v rámci ktorého projekt pripravil.dodal.Zapojené obce sú roztrúsené po celom Slovensku - od západu smerom na východ sú to Červeník, Bzince pod Javorinou, Voznica, Kláštor pod Znievom, Oravská Polhora, Mokrá Lúka a Zemplínske Hámre.Festival sa uskutoční od 25. do 27. mája. Priaznivci filmového umenia ho môžu tiež podporiť, pretože časť rozpočtu sa organizátori rozhodli pokryť tzv. crowdfundingovou zbierkou na portáli Startlab.sk. Tam môžu podporovatelia projektu prispieť ľubovoľnou sumou a získať aj niektoré z ponúkaných odmien. Medzi nimi sú napríklad festivalové magnetky, ale aj pozvánka na galavečer odovzdávania národných filmových cien Slnko v sieti 2019.