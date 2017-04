Vinylové platne nie sú mŕtve, pripomína Deň obchodov s hudobninami

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 22. apríla (TASR) - Americká hudobníčka a multinštrumentalistka Anne Erine Clarková, známa pod umeleckým menom St. Vincent, sa v roku 2017 stala vyslancom Dňa obchodov s hudobninami (Record Store Day, RSD). V tomto roku pripadol na 22. apríla a ide o desiaty ročník podujatia, do ktorého sa zapájajú stovky malých a nezávislých producentov i predajcov hudobných nosičov, najmä vinylových platní. Podľa portálu vinyloveplatne.sk sa Record Store Day v tomto roku uskutoční aj na Slovensku.Deň obchodov s hudobninami vznikol v roku 2008 v USA s cieľom podporiť predaj hudobných nosičov v "kamenných" predajných miestach formou ponuky originálnych, limitovaných vydaní vynilových platní.Práve na tento deň bývajú exkluzívne pripravené nielen pôvodné, limitované vydania platní, ale i stretnutia s hudobníkmi, autogramiády, diskusie aj koncerty. Predajcovia v tento deň popri špecializovanej ponuke spravidla poskytujú i zľavy.Podujatie je nachystané vo viacerých krajinách sveta - okrem Spojených štátov amerických aj vo viacerých európskych krajinách i na Slovensku.Jedno z posolstiev Dňa obchodov s hudobninami znie: vinylové platne nie sú ani zďaleka mŕtve!Nápad zaviesť Deň obchodov s hudobninami siaha do roku 2007, stoja za ním Michael Kurzt a Chris Brown a jeho hlavnou ideou bolo podporiť kultúru predaja hudobných nosičov nezávislými predajcami. Spomenutí Američania sa inšpirovali podujatím Free Comic Book Day, ktorý sa koná v USA na podporu predaja kreslených seriálov (komixov). Nápad predložili na konferencii predajcov hudobnín a už o rok sa konal prvý Record Store Day, do ktorého sa v USA zapojilo 700 predajní s hudobnými nosičmi.Tento deň pripadá na tretiu sobotu v apríli a organizuje sa od roku 2008 v stovkách obchodov s hudobninami. Z USA a Kanady sa sviatok predaja vinylových nosičov pomerne rýchlo dostal aj do európskych štátov. Počet nezávislých predajcov hudobnín sa znižuje, keďže čelia konkurencii veľkých distribútorov a sťahovaniu hudby z internetu.Najväčším výrobcom vinylových platní je český podnik v obci Loděnice v okrese Beroun. V Loděniciach sa vinylové gramofonové platne vyrábajú od roku 1951.Zdroje: www.recordstoreday.com, http://recordstoreday.co.uk, www.recordstoreday.it, www.recordstoreday.es, www.thevinylfactory.com, www.recordstoredaygermany.de, www.recordstoreday.com.au, www.sortiraparis.com, www.timeout.fr/paris/shopping/disquaire-day, https://disquaireday.fr/, www.vinyloveplatne.sk, www.gzmedia.com, www.vinyloveplatne.sk/RSD2017