Vláda dnes prerokuje smerovanie slovenského školstva

Na snímke v pozadí zľava podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) a podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) počas zasadnutia vlády v Bratislave. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) – Verejnosť by sa mala v stredu dozvedieť, ako sa presne v nasledujúcich desiatich rokoch zmení slovenské školstvo. Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) by mala priniesť na vládu dlhoočakávaný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV). Avizovala to minulý týždeň, v máji zverejnila východiská k tomuto reformnému dokumentu.V národnom programe je podľa Lubyovej spísaných desať čiastkových a tri strategické ciele, tri prierezové témy a 150 opatrení. Vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, programového vyhlásenia vlády a správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná ešte počas ministra školstva Dušana Čaploviča (Smer-SD). Opatrenia majú vyjsť na zhruba deväť miliárd eur, čo má byť suma na nasledujúcich desať rokov.Slovensko v roku 2017 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 301 miliónov eur. Konštatuje to predseda Protimonopolného úradu SR v správe pre vládu. Celková výška štátnej pomoci sa pritom v porovnaní s rokom 2016 znížila o takmer štvrtinu (22,27 percenta). Bola poskytnutá najmä formou dotácií a nenávratných finančných príspevkov (69 percent) a daňových úľav (31 percent), a to najmä na rozvoj regiónov (22,18 percenta), na výrobu energie, prenos a rozvod (21,80 percenta) a pre životné prostredie (21,65 percenta).Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraniční získalo vlani 2025 osôb. Vládu o tom informuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najviac z toho, 1646 osvedčení, získali krajania v Srbsku, čo súvisí so záujmom Slovákov zo srbskej Vojvodiny odísť za prácou na Slovensko. Osvedčenie umožňuje získať prechodný pobyt i právo zamestnať sa bez ďalších administratívnych povolení.Povodne spôsobili na území Slovenska v druhej polovici minulého roka škody vo výške zhruba 584.000 eur. V pravidelnej správe to uvádza ministerstvo životného prostredia, podľa ktorého bolo na zabezpečovacie povodňové práce potrebných zhruba 634.000 eur a na povodňové záchranné práce ďalších približne 232.000 eur. Prevažovali povodne zapríčinené atmosférickými zrážkami, ich priebeh negatívne ovplyvňovali nevhodné poľnohospodárske činnosti. Spôsobovali odplavovanie rôzneho materiálu do vodných tokov.Vláda by na stredajšej schôdzi mala rozhodnúť aj o uvoľnení necelého pol milióna eur (497.200 eur) pre obec Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou, a to na nákup rekreačnej lode, ktorá mala byť prevádzkovaná v rekreačnom stredisku Veľká Domaša. Takáto základná turistická infraštruktúra má pomôcť ožívajúcemu turistickému ruchu v tejto oblasti.