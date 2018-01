Vláda: Kompetencie podpredsedu vlády P. Pellegriniho sa majú rozšíriť

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 17. januára (TASR) - Kompetencie Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD) by sa mali rozšíriť o koordináciu nástrojov podpory Európskej únie. Priniesť to má materiál z jeho dielne Koordinácia nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v Slovenskej republike, o ktorom bude v stredu rokovať vládny kabinet.Pellegrini predkladá vláde aj Východiskovú pozíciu SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020. Podľa nej Slovensko presadzuje zachovanie silnej politiky súdržnosti vo viacročnom finančnom rámci po roku 2020. Ako hlavná investičná politika Európskej únie pre podporu rastu a zamestnanosti by mala mať čo najvyšší percentuálny podiel v eurorozpočte.Ministri v stredu prerokujú aj návrh novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty. Právna úprava z dielne ministerstva kultúry spresňuje obsah kategórií predmetov kultúrnej hodnoty, na ktoré sa zákonné podmienky vzťahujú, vrátane finančného prahu, od ktorého sa uplatňujú zákonné podmienky.Mení sa aj spôsob posudzovania žiadosti o vývoz. Okrem stanoviska Pamiatkového úradu SR, prípadne Slovenskej národnej knižnice sa podľa kategórie konkrétneho predmetu k žiadosti o povolenie na vývoz budú vyjadrovať aj Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Slovenské technického múzeum, Múzeum SNP či Vojenské historické múzeum.Napomôcť implementácii elektronického vládnutia a elektronizácii ďalších služieb v školstve, predovšetkým upraviť príslušné ustanovenia školského zákona tak, aby neboli prekážkou aplikácie zákona o e-Governmente, je cieľom poslaneckej zmeny zákona, ktorú do parlamentu predložili poslanci za SNS Eva Smolíková, Andrej Danko, Tibor Bernaťák a Tibor Jančula. Na vládu ju prinesie ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).Zmenou sa vytvoria podmienky pre podávanie prihlášok na štúdium na stredné školy v elektronickej podobe či rýchlejšie vybavovanie podaní medzi školou a zákonnými zástupcami detí. Rovnako sa okrem toho zníži aj administratívna náročnosť vnútorných procesov v školách a školských zariadeniach zavedením možnosti viesť časť dokumentácie ako elektronické registratúrne záznamy.