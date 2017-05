Vláda má rokovať o zrýchlení vyvlastňovania či stimule pre automobilku

Na archívnej snímke sprava podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD), premiér SR Robert Fico, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) a podpredsedníčky vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská (Most-Híd). Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. mája (TASR) - Na pozemkoch pod budúcimi diaľnicami či cestami bude možné uskutočňovať niektoré práce ešte predtým, ako sa ukončí ich vyvlastňovací proces. Vyplýva to z novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest, ktorú má dnes prerokovať vláda. Parlament by mal o nej následne rokovať v zrýchlenom režime už na svojej aktuálnej schôdzi.Právnu normu na rokovanie kabinetu predložil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že jej cieľom je zefektívnenie procesu povoľovania a výstavby vybraných diaľnic a ciest. Zároveň sa však podľa rezortu dopravy majú zachovať adekvátne možnosti obhájiť svoje záujmy všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov, na ktorých majú byť diaľnice postavené.Investičnú pomoc na projekt rozšírenia výroby v Trnave a spustenie výroby nového vozidla by mala získať automobilka PCA Slovakia. Vládny kabinet jej plánuje schváliť štátny stimul vo výške 18,63 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu.informuje v predloženom návrhu Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.Prehľad fondu bytových a nebytových budov, identifikáciu nákladovo efektívnych prístupov k ich obnove s vyjadrením opatrení na jej podporu obsahuje aktualizácia Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v SR, ktorou by sa mala dnes vláda tiež zaoberať. Okrem iného materiál obsahuje evidenciou podložený odhad očakávaných úspor energie a ďalších prínosov z obnovy bytových a nebytových budov do budúcnosti s cieľom usmerňovať investičné rozhodnutia jednotlivcov, stavebného odvetvia a finančných inštitúcií na Slovensku.