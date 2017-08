Vláda odložila ratifikáciu Istanbulského dohovoru

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 16. augusta (TASR) – Proces ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý sa týka predchádzania násiliu voči ženám a domácemu násiliu, je nateraz odložený. Na návrh ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) o tom dnes rozhodla vláda.Vláda schválila, že sa návrhom na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu (tzv. Istanbulský dohovor) bude zaoberať po vyhodnotení verejnej a odbornej diskusie bez uvedenia termínu splnenia úlohy.uviedla Žitňanská.ozrejmila.Návrh na odloženie ratifikácie Žitňanská predložila, nakoľko v spoločnosti pretrvávajú dva protichodné názorové prúdy v spoločnosti na túto tému. Potvrdil to aj okrúhly stôl, ktorý na pôde ministerstva zorganizovala 20. júna. Rokovania, ktorého účelom bolo zistiť, či a ako sa celospoločenská diskusia v otázke ratifikácie dohovoru za posledné štyri roky vyvinula, sa zúčastnili okrem zástupcov štátnej správy aj zástupcovia mimovládnych organizácií predstavujúcich zástancov aj odporcov ratifikácie dohovoru.„Na základe uskutočnenej diskusie máme za to, že otázka ratifikácie dohovoru v spoločnosti aj naďalej vyvoláva principiálne rozpory. Téma si preto vyžaduje hlbšiu a časovo náročnejšiu diskusiu. Nevidíme preto priestor na bezprostredné pokračovanie v procese smerujúcom k ratifikácii dohovoru,“ odôvodnila vláde odloženie ratifikácie.Konkrétny termín Žitňanská požiadala vypustiť, nakoľko ho podľa nej nie je možné v danej chvíli realisticky stanoviť. Vláda ju poverila sledovať vývoj verejnej diskusie a priebežne moderovať odbornú diskusiu na tému dohovoru.Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu podpísalo v roku 2011 v tureckom Istanbule celkovo 44 z 47 krajín Európy. Pôvodne sa návrh na jeho ratifikáciu mal dostať na vládu v druhom polroku 2013. Ministerka spravodlivosti Žitňanská tak pôvodne plánovala učiniť do konca júna.Istanbulský dohovor predstavuje záväzný právny dokument, ktorý prvýkrát v európskom priestore ustanovuje právne záväzné štandardy na predchádzanie násiliu na ženách a domácemu násiliu. Doteraz ho ratifikovalo 23 z nich, informovalo ministerstvo spravodlivosti. Medzi krajiny, ktoré dohovor podpísali a neratifikovali, patrí napríklad aj Veľká Británia a Nemecko.