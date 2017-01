Vláda sa zíde na 1. schôdzi roku 2017,pripravila novelu o sťažnostiach

Na snímke NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. januára (TASR) – Vláda SR sa dnes zíde na prvom tohtoročnom zasadnutí. To korešponduje s tohtotýždňovým termínom na doručenie legislatívnych návrhov do Národnej rady SR, aby mohli byť zaradené na jej prvú schôdzu v roku 2017. Ministri prerokujú niekoľko zmien v zákonoch.Úrad vlády pripravil novelu zákona o sťažnostiach. Jednou z úprav je možnosť pre občanov domáhať sa svojich práv už aj elektronicky podanou sťažnosťou. Tá doplní listinnú podobu sťažnosti. Po novom, naopak, nebude možné podať sťažnosť ústne ani telefaxom. Úrad vlády vysvetlil, že reaguje na proces informatizácie spoločnosti a snaží sa realizovať úpravy smerujúce k efektívnemu vybavovaniu sťažností.Posilnenie postavenia národného orgánu dozoru nad bezpečnosťou jadrových zariadení, ktorým je v podmienkach SR Úrad jadrového dozoru (ÚJD), je zámerom novely zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon). ÚJD má podľa návrhu vystupovať ako nezávislý orgán pri regulačnom rozhodovaní, čo sa pri zaisťovaní jadrovej bezpečnosti pretavuje do požiadavky nestranného a transparentného rozhodovania bez ovplyvňovania, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť jadrových zariadení v SR.Ministri sa vyjadria aj k návrhu na zmenu Ústavy SR a volebných zákonov, ktorý v parlamente presadzujú strany Smer-SD a Most-Híd. Chcú, aby sa po novom predsedovia vyšších územných celkov (VÚC) nevolili v dvojkolovej voľbe, ale iba v jednom kole ako napríklad primátori a starostovia miest a obcí. Zmeny majú zabezpečiť zlúčenie termínu volieb do VÚC a komunálnych volieb. Tie by sa mali konať súčasne od roku 2022.Vláda by mala odobriť vyslanie 152 slovenských vojakov do Lotyšska. Pôsobiť by mali v rámci spoločnej výcvikovej misie krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Pobaltí. Podľa ministerstva obrany budú realizovať výcvik v rámci výcvikovej prítomnosti V4 na území pobaltských členských štátov NATO, čo má v súlade so spoločnou deklaráciou krajín Pobaltia prispieť k doplneniu spôsobilostí aliancie v tomto regióne.V rámci troch výziev eurofondov zameraných na zintenzívnenie zamestnávania mladých nezamestnaných vo veku do 29 rokov sa zrealizovalo 524 projektov s poskytnutím nenávratného finančného príspevku vo výške 215,11 milióna eur. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v záverečnej správe, ktorú majú dnes prediskutovať ministri.Rezort hospodárstva predkladá kabinetu aj správu o stave podnikateľského prostredia na Slovensku.informuje v správe.Jazykové práva národnostných menšín sa v niektorých prípadoch v uplynulých dvoch rokoch nedodržiavali a v niektorých oblastiach nedostatočne využívali. Konštatuje to Úrad vlády, ktorý v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny vypracoval správu o stave používania jazykov národnostných menšín za roky 2015 a 2016. Monitorovanie ukázalo, že v 1712 prípadoch mohlo dôjsť k nedodržaniu povinných jazykových práv.Obce občanom patriacim k národnostnej menšine neumožnili komunikovať v ústnom alebo písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny, na ich požiadanie nevydali rozhodnutie, rodný, sobášny alebo úmrtný list v jazyku národnostnej menšiny, nezabezpečili označenie obce v jazyku národnostnej menšiny alebo napríklad nezabezpečili na požiadanie informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch aj menšinovom jazyku.