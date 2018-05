Vláda schválila jednorazový štátny sviatok

Snímka zo slávnostného otvorenia výstavy pri príležitosti 100. výročia 1. ČSR zostavenej na základe dobových archívnych dokumentov 16. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Snímka zo slávnostného otvorenia výstavy pri príležitosti 100. výročia 1. ČSR zostavenej na základe dobových archívnych dokumentov 16. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 23. mája (TASR) – Tohtoročný 30. október by mal byť štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine. S takýmto návrhom prišiel v stredu na rokovanie vlády jej predseda Peter Pellegrini (Smer-SD), ministri ho odobrili. Návrh zákona premiér predloží do Národnej rady SR, kde ho uvedie ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).Deklaráciou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného Česko-slovenského štátu. S návrhom na vyhlásenie jednorazového štátneho sviatku nesúhlasila koaličná SNS. Stotožnila sa s obavou zamestnávateľov, že by išlo o precedens. "Nevidíme dôvod, aby sa takého mimoriadne sviatky zavádzali aj do budúcnosti," uviedla vo svojom vyhlásení."Slovenská republika má dva štátne sviatky, ktorými si pripomíname našu modernú históriu. To je Deň vzniku Slovenskej republiky a Deň Ústavy Slovenskej republiky. Tieto štátne sviatky považujeme za dostatočné. Výročie Martinskej deklarácie alebo Deklarácie slovenského národa je pamätným dňom, čo plne postačuje," uviedla SNS vo vyhlásení.V pondelok (21.5.) sa na vyhlásení 30. októbra 2018 za jednorazový štátny sviatok nedohodla tripartita. Podporu, naopak, návrhu z Úradu vlády SR deklaroval prvý viceprezident Združenia miest a obcí (ZMOS) Jozef Dvonč. Bod tak pokračoval na ďalšie legislatívne konanie s rozporom.